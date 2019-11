Souvenirs de joueurs









Et dans le monde du jeu vidéo, c'est une année de transition :. En tout cas, cette année la, laest entrain de vivre ses derniers mois et. Elle sortira à la fin de l'année 2001 aux Etats Unis et au Japon, puis avant l'été 2002 en Europe.A cette époque,L'événement a été tenu jusqu'en 2001, mais aujourd'hui, il n'existe plus. La firme nippone profitera surtout des gros événements comme l'E3 pour communiquer sur ses projets par la suite.Et c'est plus particulièrement à l'édition de cette année la que nous allons nous intéresser dans cet article.Comme précisé précédemment,La firme de Kyoto avait dévoilé plusieurs demo techniques, et l'une d'elles avait particulièrement impressionné les joueurs, elle concernait la sérieElle nous présentait, et il faut dire que c'était la claque quand même. Le passage aux 32/64 bits vers les 128 bits a tout de même marqué un gap : nous avions une 3D plus propre, plus lisse, moins polygonale, avec davantage de détails, et d'une certaine manière, nous faisions aussi de premiers pas vers le photoréalisme, et nous commencions à voir de premiers rapprochements entre les jeux vidéo et le cinéma. A l'heure d'aujourd'hui, ça peut piquer un peu les yeux et ça a peut être pris un petit coup de vieux, mais c'était assez impressionnant de voir cela à cette époque. Cette même démonstration avait été faite quelques mois plus tard à l'occasion de l'et certaines rumeurs disaient qu'elle était jouable en behind closed doors. Cela n'a jamais été confirmé ou démenti parA partir de cette vidéo,. D'ailleurs,entretenait un certain mystère à ce sujet puisque la firme n'a jamais réellement communiquer sur ses intentions après avoir fait cette présentation. Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs pensaient que cette démonstration servirait de base au développement du prochain opus de la série sur console 128 bits jusqu'à ce que quelques temps plus tard,, qui avait un style graphique et character design complètement différent de ce qu'on avait pu voir auAprès avoir sortiet, la série prenait le chemin d'une certaine maturité et beaucoup de joueurs ont cru à une farce de la part dejusqu'à la sortie du jeu en 2003 dans nos contrées.Cependant, malgré le déferlement de critiques que le jeu a pu subir,Il aura fallu attendre quelques années plus tard pour voir quelque chose de semblable à la démonstration duavec l'oùoù nous avons pu revoir un Link adulte dans un style plus mature.