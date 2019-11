Le monde est sous le choc d'un cataclysme nucléaire, créé par Duncan, l'architecte de la tour. La première de ses bombes est tombée au cours de l'été 1988 et, en décembre, le soleil avait été couvert de pluie sans fin.Vous incarnez l'un des derniers survivants, vous devrez vous frayer un chemin jusqu'au sommet de la tour pour tuer l'architecte et arrêter la pluie nucléaire sans fin.

posted the 11/21/2019 at 11:00 PM by nicolasgourry