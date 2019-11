Éditeur : NIS America

Développeur : Kadokawa Games

Genre : T-RPG

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : 13 Mars 2020 (Europe)

10 Mars 2020 (USA)

Langues : Anglais / Japonais / Coréen / Chinois.

Ce sont des remakes de Langrisser et Langrisser II, sortis respectivement en 1991 et 1994.-Le jeu contiendra un tout nouveau scénario.-Un nouveau personnage : Betty.-Différentes améliorations : interface, mécaniques de jeu, carte du monde et les sprites.-Le character design a été changé.Ryo Nagi, le chara designer de la série Ar Tonelico remplace Satoshi Urushihara.Compositeur : Noriyuki Iwadare (Grandia) -musique réorchestrée-