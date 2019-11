GamingPedia

"J'ai rencontré Iwata-san et Itoi-san en même temps, c'était en 2003. Il y avait des discussions entre Namco et Nintendo afin d'envisager de développer un opus de Mother sur Nintendo GameCube. J'étais content d'avoir un concept visuel lorsque je me suis rendu à Aoyama. Iwata-san était également présent. Itoi-san ne semblait pas très intéressé, il trouvait l'idée étrange, mais pourtant les discussions ont continuées. Au bout d'un moment, Itoi-san finit par dire "Je me demande si Iwata-kun a des idées ?". Il avait l'air sidéré, il dégageait quelque chose qui pouvait se traduire par "Oh mon dieu..."."











Nous sommes au début des années 2000,a sorti saetPendant l'été 2003,approche de sa sortie officielle et entre dans la phase finale de son développement, et pendant ce temps la,. Bien que les choses étaient surtout sur le papier et que rien n'avait été lancé à l'époque,. Ces idées ont été montrées à feuet, le créateur de la franchise, qui n'ont malheureusement pas été très convaincus pour lancer pleinement la production du titre si l'on en croit les propos tenus parAu final, les choses ne se sont pas faites, les discussions n'ont pas été plus loin, et ce projet de RPGpour la GameCube n'a donc jamais vu le jour. Néanmoins,a partagé durant l'été 2019 quelques images conceptuelles de ce qu'il souhaitait réaliser avec ce projet.a tout de même souligné avoir apprécié le rendu utilisant des reproductions feutrées de l'Amérique des années 80.Par la suite,a sortisuren 2006, tandis quea supervisé le développement depour la