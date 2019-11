"Gears 5 visait à jeter les bases de la franchise pour l'orienter vers l'avenir, donc on peut dire sans risque de se tromper que nous continuerons à bâtir sur cette base dans l'avenir afin de pouvoir continuer à surprendre et à ravir les fans en attendant avec impatience ce qui pourrait être à l'horizon.

"Gears 5 a fait quelques pas en avant dans la façon dont nous envisageons un jeu Gears, et comme vous l'avez mentionné, les fans ont répondu positivement ",

- les sections en monde ouvert - Les combats plus ouverts - les sections furtives et les mécanismes de progression impliquant Jack

Who likes this ?

posted the 11/02/2019 at 08:35 PM by negan