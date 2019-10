Actu divers

Voila maintenant pas mal de temps que nous savons que les développeurs detravaillent actuellementcomme cela a pu être le cas sur des titres comme, les épisodes PlayStation 3 de la sérieetc...Dernièrement, nous avons pu apprendre que, mais c'est à peu près tout ce que nous savons concrètement pour le moment.Aujourd'hui, c'est, et c'est visiblement le jour oùa décidé de sortir un peu de sa tanière en lâchant un tweet des plus intriguant où nous pouvons nous demander si le studio ne cherche pas à brouiller les pistes de par les mots employés faisant référence à un certain nombre de franchises :Nous pouvons aussi nous dire quese montre d'humeur taquine puisque quasiment tout ces titres ont fait l'objet de rumeurs concernant ce fameux projet.Peut être, est-ce aussi une manière de nous teaser un petit peu en laissant entendre que plusieurs projets sont en développement ?Wait & See...