"Nous sommes heureux de pouvoir prolonger notre contrat à long terme avec le sommet du sport automobile. L'arrivée de nouvelles plates-formes, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux territoires, combinée à la croissance rapide de la F1 Esports Series, nous donnent un tremplin vers un succès encore plus grand. J'aimerais remercier l'équipe pour l'incroyable travail acharné qu'elle a investi dans cette franchise au cours des dix dernières années, et je suis impatient de voir comment elle continuera à innover pour surprendre et ravir nos joueurs actuels en amenant de nouveaux fans dans le monde passionnant de la Formule 1."

"Depuis 2008, Codemasters est un partenaire inestimable de la franchise, créant constamment des jeux de plus haute qualité et permettant aux fans de se rapprocher encore plus du monde de la F1. Ensemble, nous partageons une vision commune pour accroître l'attrait mondial de la F1 et le jeu vidéo officiel du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA continue à être un élément clé de cette stratégie."

détient les droits officiels dedepuis maintenant 10 ans, et ceux-ci étaient censés prendre fin dans les mois à venir en. Mais si vous appréciez les productions que réalise le studio britannique avec la licence, et bien vous serez certainement contents d'apprendre queUne décision probablement justifiée par le fait que le franchise a obtenu, qui est à la tête de, s'est exprimé sur la prolongation de ce contrat., directeur du département numérique de la F1, s'est également exprimé sur la prolongation de l'aventure avec