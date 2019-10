World of Gaming





Présent au BGS 2019, Hidetaka Miyazaki a pris le temps de répondre à quelques questions :





- Je considère Bloodborne comme un jeu presque parfait. Y-a-t-il quoi que se soit que vous changeriez ?



Merci beaucoup ! J'essaye de ne pas trop pensez aux éléments que je pourrais améliorer après avoir terminé un jeu. Mais j'aurais amélioré les Donjons Calices ainsi que les Gemmes, que je souhaite être un peu plus détaillé, plus profond. Je vois la possibilité d'ajouter de nouvelles choses à cela.



- Peut-être dans Bloodborne 2 ?



(Rires) Bloodborne 2... Malheureusement ce n'est pas à moi de décider.



- Quelles ont été vos inspirations lorsque vous avez conçu Bloodborne ?



J'ai été inspiré par le livre de Lovecraft, The Call of Cthulhu. Quiconque a joué au jeu saura probablement que j'ai été fortement inspiré par Lovecraft et son travail.



L'horreur, bien sûr, ainsi que le film Brotherhood of the Wolf sont d'autres sources d'inspiration.



- Parmi tous les jeux sur lesquels vous avez travaillé, lequel est votre préféré ?



C'est une question très difficile, et, comparativement, c'est comme si vous aviez trois ou quatre enfants et quelqu'un demande "lequel est le plus joli ?". Je vais répondre ils le sont tous (rires).



Mais si je devais dire lequel est resté le plus dans mon coeur, c'est Bloodborne. C'est celui qui m'a le plus marqué. Je crois que je l'ai fait à ma façon, comme je le voulais. (c'est également mon jeu préféré, Miyazaki, quel homme)







- Quel a été le moment le plus difficile auquel vous avez été confronté lors du développement d'un jeu ?



Je crois que je n'ai pas vécu de moments très difficiles, surtout parce que même si je suis débordé de travail, toujours occupé, j'aime créer des jeux.



C'est donc le moment où je suis le plus heureux, en général. Et quand j'ai fini de développer un jeu, je me demande "ai-je vraiment souffert ? c'est déjà fini ?" (rires)



Mais le moment le plus psychologiquement épuisant est après que le jeu soit sorti, quand il y a quelques défauts, et que cela finit par déranger les joueurs. Je suis le plus contrarié quand je vois ce genre de chose.



- Quel est votre boss préféré ?



En parlant de boss, c'est probablement le Old Monk, de Demon's Souls. Ce boss a un système unique, où le joueur fera face à d'autres joueurs. A l'époque, ce système n'était pas commun et j'ai reçu quelques plaintes et avertissements à ce propos. Mais au final, les joueurs ont adoré, c'était très différent.







- Lorsque vous créez un boss, à quoi pensez-vous en premier : design ou moveset ?



Ce qui se produit habituellement, c'est : le design vient en premier. Mais quand j'ai plus ou moins le concept de design en tête, je demande au designer de faire le travail. Ensuite, je leur dirai déjà de quoi ils ont besoin et de quel type de boss il s'agira.



Je décris le strict minimum dont ce boss a besoin et le reste, je le laisse au designer. Parce que je crois que cela rajoute encore plus d'originalité. Puisque si je m'y attelle trop, nous allons finir par nous concentrer sur la logique du développement du jeu. Je laisse le designer travailler avec ce qu'il lui passe par la tête, je pense que c'est ainsi que nous obtenons quelque chose de plus unique.



- Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui essaie de devenir développeur ?



C'est aussi une question très difficile. Mais j'ai deux conseils. Premièrement, je pense que le jeu-vidéo en lui-même est un média qui offre de nombreuses possibilités.



Et cela se produit pour deux raisons. Tout d'abord, le jeu reflète une technologie de pointe. Plus elle avance, plus elle se reflète dans les jeux.



Deuxièmement, c'est le temps. Je crois que les gens ont de plus en plus de temps libre et la façon d'utiliser ce temps va permettre de faire quelque chose. Je pense que les jeux donnent une valeur supplémentaire à cette façon d'utiliser votre temps et enrichissent la vie de façon amusante.



Un autre conseil : j'ai également joué à beaucoup de jeux avant de commencer à en développer. Et ce que je dois dire, c'est que faire des jeux est comme un jeu en soi, et c'est très cool. Je pense donc que les gens qui aiment vraiment les jeux et veulent s'investir dans cette carrière ne seront pas déçus ou tristes, car ils joueront toujours.



Pour résumer, la création de jeux est un domaine qui offre de nombreuses possibilités, et c'est très amusant. Alors, bonne chance et travaillez beaucoup.







- Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre ?



(Rires) Je n'ai pas beaucoup de temps quand je ne travaille pas, mais quand je le suis pas, je peux regarder un film, lire un livre, ou jouer. J'aime beaucoup les jeux de table.



Et récemment, mon fils est né. C'est donc un excellent moyen d'utiliser mon temps, de le passer avec la famille.



Mais ce que j'aime le plus : créer des jeux. C'est ce qu'il y a de plus intense. Je m'excuse auprès de ma famille (beaucoup de rires), mas j'aimerais toujours être impliqué dans ce domaine.

Voilà qui conclu l'interview (très intéressante) avec le directeur de FromSoftware.



Concernant Bloodborne 2, cela dépendra de Sony. Pour rappel, le jeu a connu un très gros succès et est placé dans le top 5 des exclusivités les plus vendus sur PS4, devant Days Gone et inFAMOUS. Sony pourrait très bien faire une commande d'un second opus pour la PS5, et vu l'intérêt que porte le papa des Souls, cela ne peut être que du bon.



Le prochain titre du studio n'est autre que Elden Ring,

dont un nouveau trailer peut être attendu pour les VGA 2019, en décembre.