name : Discord Gamekyo

title : Le Discord Officiel de Gamekyo

screen name : discord

official website : http://gamekyo.com/group/discord

creator : liquidus

creation date : 06/19/2017

last update : 09/04/2019

description : Bienvenue sur le Discord officiel de Gamekyo. Discord est une plateforme en ligne permettant d’échanger à plusieurs soit en utilisant une application, soit via navigateur Web. Avec le Discord de Gamekyo, vous pourrez échanger sur différents sujets de manière instantanée avec les autres membres, que ce soit de l'actualité du jeu vidéo ou sur des sujets plus variés comme le cinéma, les séries, la musique etc...

tags :

articles : 6

visites since opening : 51079

subscribers : 4