Bienvenue dans la petite ville tranquille de Dormont.Edward avait une belle vie, une femme ravissante et une fille parfaite. Pourtant, il a pris la route dans la ville de Dormont après plusieurs verres de whiskey afin de mettre fin à sa liaison secrète, dans l'espoir de corriger ses erreurs.Tandis qu'Edward fait une pause au motel Golden Oak, il ne se rend pas compte à quel point cette nuit va changer sa vie...

Like

Who likes this ?

posted the 08/07/2019 at 09:45 PM by nicolasgourry