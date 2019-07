Il semblerait que depuis quelques mois, nous assistions à une forme de "" des jeux de tennis.Si malheureusementreste toujours discret en ce qui concerne un éventuel retour de sa célèbre franchise, ce sont de plus petits éditeurs qui ont tenté leur chance ces derniers mois avec notammentet son, ou encoreavec... Et malheureusement, nous ne pouvons pas dire que ces titres font honneur au genre, en tout cas en terme de jeux utilisant des licences officielles (puisque nous avons quand même eu du bon avecde la part dedans un autre registre).Il se pourrait que dans les mois à venir, nous assistions au retour d'une "vieille" franchise du genre puisqueTitre qui a très certainement un lien avec sa franchiseLa série a notamment fait ses débuts ensuravecet a eu au fil des années différents opus sur différents supports en allant de lapremière du nom, en passant par la. Le dernier opus en date remonte àavecsuretVu le timing, peut être devons nous éventuellement nous attendre à une annonce lors de laqui débutera dans quelques jours ?Affaire à suivre.

Who likes this ?

posted the 07/23/2019 at 07:48 AM by liquidus