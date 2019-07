Tests

Voir revenir la franchisen’est pas une grande surprise vu l’enchaînement de succès cinématographiques, au point qu’on se demande même pourquoi ça n’a pas été fait un peu plus tôt. En revanche, que ce soit une exclusivité Switch est bien plus inattendue (autant que de voir laaux commandes) mais il faut croire quea le don de signer des deals sortis de nulle part, parfois avec une grande réussite comme, et parfois disons moins (). Et alors que l’arc des pierres de l’infini vient officiellement de s’achever au cinéma, voilà qu’on nous offre l’occasion de revenir sur le sujet avec cette adaptation qui possède forcément son propre scénario mais dont le principe va être le même : les pierres sont éparpillées, Thanos les veut, les héros les cherchent, donc bagarre.La plus grande qualité du jeu va indéniablement résider dans son casting fort avec plusieurs dizaines de personnages à incarner, où l’on pourra changer à loisir à chaque checkpoint pour se constituer une team de quatre, pour autant de joueurs (sinon l’IA viendra combler les absents). Bien entendu, on nous ressort les fondamentaux vus dans les salles (mais pas Ant-Man ni Vision, présents mais non jouables), on nous ajoute la caste des Defenders dont Daredevil et Iron Fist, on nous fait un petit clin d’oeil pour dire que Disney a tout racheté en se permettant d’en inclure quelques uns encore absents du MCU (Wolverine, Deadpool, Magneto…) et on découvre des surprises comme Crystal, Bloodstone et Ghost Rider.En incluant Cyclops et Colossus qui seront ajoutés dans quelques semaines en MAJ gratuite, c’est donc une quarantaine de combattants prêts à en découdre qui nous attendent, la plupart à débloquer, et les plus fans pourront élargir tout cela (sous réserve d’un Season Pass) avec les 4 Fantastiques, d’autres X-Men et des stars comme le Punisher et Blade. Il est en revanche dommage que les méchants soient autant en retrait. Ok, c’est un jeu avant tout sur les héros et les boss ne vont pas manquer (assez réussis pour la plupart), mais il y a une certaine frustration à voir passer Octopus, Ultron, Ronan ou encore Black Dwarf pour juste se faire démonter, sans pouvoir les prendre en main. Heureusement, on nous met quand même du Venom. Et Thanos. Forcément car ça aurait hurlé dans le cas inverse.Niveau expérience du jeu, c’est bien simple : point de reboot ou de quelconque nouveau départ. C’est un « 3 » et ça va s’assumer comme tel jusqu’à l’os en incarnant la digne suite des anciens, au point d’avoir presque une sensation old-school dans ce beat’em all à l’ancienne néanmoins tartiné de diverses composantes RPG (level-up, compétences à booster, arbres de stats à améliorer…). Le titre est donc ultra linéaire et on se promène dans des couloirs/arènes à de rares embranchements près, chacun menant généralement à un coffre, lui-même éventuellement protégé par une barrière réclamant une attaque combinée. On dégomme à tout va avec nos attaques simples et puissantes, où s’ajoutent nos quatre compétences en raccourcis, incluant la bonne idée de pouvoir lancer des attaques doublées avec un partenaire IA (s’il y en a une, sinon il faudra se coordonner avec ses potes).Même si c’était déjà un bordel monstre à l’époque, et ça l’est toujours, au point de faire passer Smash Bros pour un modèle de lisibilité, il faut néanmoins prendre en compte quelques éléments de profondeur et donc éviter de faire n’importe quoi. En effet, tout en reprenant la formule des deux premiers épisodes (jusqu’aux bonus de stats selon les affinités entre les différents persos de la team), la Team Ninja s’est permise d’ajouter une mécanique de stun tout simplement représentée par une jauge violette sous la barre de vie d’un ennemi. Certains ennemis plus balaises que la norme en possède une, et bien entendu, aucun boss n’y échappe. Et là ce n’est point difficile à comprendre puisque le meilleur moyen de dégommer la barre violette (et de foutre temporairement l’ennemi en faiblesse pour déclencher un ultra dans sa tronche), c’est de lui envoyer en priorité vos compétences. Et c’est là qu’entre en compte la composition de l’équipe car si certains persos sont équilibrés, d’autres sont soit du genre à mieux défoncer les jauges violettes (généralement les gros balaises comme Hulk et Venom), soit à faire très mal aux HP.Après, le jeu n’est pas non plus trop suant en terme de challenge, ou du moins en fonction de la configuration. Avec quatre joueurs, le mode normal passera sans trop de problème (un peu plus de neuf heures pour terminer le jeu une première fois), exception faite des défis qui ne rigolent pas, surtout qu’il y a trois médailles à y débloquer à chaque fois. En solo avec uniquement l’IA à vos cotés, c’est déjà plus compliqué mais vous aurez toujours le mode facile avec derrière le New Game Plus pour retenter l’affaire une fois mieux armé, que ce soit en normal ou en difficile. Attention tout de même : les persos en retrait n’augmentent pas en expérience et s’ils bénéficient bien de l’arbre de stats communs, et qu’on peut les booster via des pierres d’xp (si vous ne les avez pas déjà utilisé sur vos favoris), il y a un risque de devoir passer par la case farming s’il vous prend soudainement l’envie de changer d’équipe une fois en mode difficile.est une expérience plaisante et surtout un bon défouloir nostalgique, dédié en priorité aux plus gros fans (sinon il y a des fiches de données pour les autres, au cas où) et pourquoi pas aux enfants qui vont sauter de joie même si la moitié du casting leur échappe. Mais il y a néanmoins de beaux défauts, certains imputables au genre (c’est répétitif, vous vous en doutez), d’autres moins pardonnables. Outre le rendu graphique loin d’être élogieux (surtout les décors) mais qui permettent un frame-rate très stable, en tout cas en docké (ça reste un jeu fait pour la télé en coop local), impossible de ne pas évoquer cette caméra du diable. Car dans notre esprit peut-être naïf, nous pensions que laallait reprendre la vue des deux premiers épisodes (aérienne donc) puis l’adapter en option pour le jeu solo/online (où elle se rapproche davantage du dos). Sauf qu’on a l’impression que les mecs ont fait l’inverse.A plus d’une reprise, que ce soit dans les angles et le level-design, on a cette sensation que la vue aérienne a été bricolée pour s’adapter au coop local, alors qu’il s’agit un peu de la configuration principale dans la série, donc celle qui aurait dû réclamer le plus grand soin. Ce n’est pas le cas, et vous n’allez pas compter les instants où cette foutue caméra à du mal à suivre, se retrouve bloquée par un objet, perd parfois l’un des joueurs qui se retrouve hors-champ, quand elle ne foire pas tout simplement comme cette fois où elle s’est calée « sous » le sol en plein boss. C’est un bug, ce n’est arrivé qu’une fois, mais j’avais envie de le signaler. Bref c’est dommage car déjà que la série n’est pas réputée pour sa lisibilité, il aurait été sage de mieux réfléchir à l’architecture de niveaux pour éviter des angles improbables qui toucheront une bonne partie du public.