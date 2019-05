C'est un Metroidvania.Le culte étrange qui vous a ressuscité parle d'une ancienne prophétie qui dit que vous allez traquer les grandes bêtes, prendre leur forme et utiliser leurs pouvoirs pour sauver ce monde en train de mourir.Mais la prophétie est ancienne et les mots perdent leur signification avec le temps…

Who likes this ?

posted the 05/15/2019 at 07:21 AM by nicolasgourry