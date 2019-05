Fan Games





Mega Man

Sautez, tirez, créez ! Mega Man Maker est un jeu créé par des fans qui consiste à créer vos propres niveaux Mega Man et à les partager au monde entier ! Vous pouvez également jouer à de nombreux niveaux créés par d'autres joueurs, de niveaux de boss à des niveaux mettant en place des énigmes, il y en a pour tous les goûts, le tout pour la modique somme de zéro euros !



Vidéo présentant les nouveautés de la 1.4.





La création de niveaux est simple et accessible. Les défis du Dr. Willy, un nouveau mode de jeu !





Illustration d'un niveau et nouveauté pour la 1.6

Trailer de la version 5.

Trailer du jeu.

Trailer de Street Fighter X Mega Man.

Trailer de Mega Man Unlimited.

Trailer Mega Man 2.5D.

Merci à Chronokami pour le partage !

Mega Man Dos Remake



Vidéo de gameplay.

Comme vous avez pu le lire en titre, pour ce premier article, nous allons parler des fangames. Tous ces jeux sont disponiblesLe jeu est en développement depuisde la licence. Mega Man Maker, est un jeu de création de niveaux dans l’univers du petit robot bleu, mais il vous permet également de jouer aux niveaux créés par les autres joueurs.Avec les éléments des Mega Man 1 à 10, vous avez un large éventail de possibilités de création, des niveaux d’énigmes, à de simples stages inspirés du jeu original, il permet de partager vos niveaux et donc votre propre expérience de Mega Man.Le jeu est disponible uniquement suret connaît un suivi remarquable par ses créateurs. La dernière version est la 1.5.5.1, est sortie le 20 avril 2019. Les mises à jour ajoutent beaucoup de contenus comme de nouveaux pouvoirs, ennemis et objets.Aujourd'hui, le jeu contient plus de( Mega Man, Bass et Proto Man) vous laissant libre cours à votre imagination pour créer votre niveau Mega Man.Maintenant place à quelques visuels du jeu !La prochaine mise à jour (1.6) est en cours de développement et ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez !Capcom n’a pas bougé le petit doigt concernant ce projet alors que la première version du jeu date du 15 juillet 2017, il reste peu probable que le studio annule le jeu, puisqu’il possède une très bonne communauté et un très bon suivi.est un fangame créé par. Le développement commence en 2010 et une première version est publiée le 18 avril 2011.Mega Man 8-bit Death Match, c’est quoi ?Il s’agit d’un jeu dedans l’univers du robot bleu qui reprend le style graphique des Mega Man 8-bit. tous les robots sont jouables, il y avenant tout droit des jeux originaux. Le jeu est jouable en solo grâce à un mode aventure, mais également enUne 6e version du jeu est cours de développement et elle ne devrait plus tarder à sortir.est un. Le jeu vous propose de vous affronter dans l’univers de Mega Man, avec pas moins deLe jeu possède, un mode un joueur qui vous permettra de vous entraîner, un mode boss jouable seul ou à plusieurs... En plus de proposer un(nécessite l’installation d’un logiciel supplémentaire.), le jeu propose unLa première version est sortie en 2018, donc le jeu est plutôt récent et possède un petit suivi avec des mises à jour ajoutant des personnages, cartes…est né d’une collaboration entre Capcom et ses fans. Le créateura proposé le prototype de son jeu à Capcom avec un prototype. Le studio a rapidement décidé de financer le projet et de le mettre en ligne sur son site pour fêter les 25 ans des deux sagas.Après avoir affronté à plusieurs reprises des robots, Mega décide de fêter ses 25 ans comme il se doit, Ryu et les personnages de Street Fighter décident alors de l’affronter afin de fêter l’anniversaire du robot bleu.Dans ce jeu, vous pourrez doncavec Mega Man !Ce jeu, développé par, est sorti en 1.0 le 14 juillet 2013: il était alors la suite non-officielle de Mega Man 9. Dans ce jeu, Mega évolue dans une guerre provoquée par des robots défaillants.s’allient afin de comprendre ce qui a corrompu les robots.Le jeu vous propose donc uneà Mega Man 10 avec decomme le choix de difficulté, d’affronter huit robots originaux et la possibilité de jouer un personnage autre que Mega.Aujourd’hui,est sur un nouveau fangame Mega Man.est un fangame créée par une petite équipe obsédé par Mega Man. Le projet a commencé en 2009 avec la publication d’un prototype et à leur grande surprise, les fans ont envoyé de nombreux retours positifs sur leur prototype.Le jeu a été publié dans sa version définitive février 2017, mais l’équipe de fans prévoit quelques mises à jour afin de corriger les bugs, mais aussi ajouter du contenu. En plus de sa particularité d’être en 2.5D ce Mega Man, offre la possibilité de jouer en coopération afin de venir à bout du Dr. Willy, mais aussi une option pour changer la perspective du jeu !est un fangame qui a pour but de rendre meilleurs les pires jeux de la saga Mega Man. Les fans ont donc décidé de rendre ces jeux les plus jouables possible afin que les joueurs donnent une seconde chance à ces jeux.Le fangame a eu besoin de deux ans de travail afin de réunir Mega Man 1 et 3 originellement sortis sur Dos. Le remake a permis la refonte graphique dans le style des épisodes sortis sur nes et d’affronter les 9 robots dans un seul et même jeu, mais aussi d’autres ajouts intéressants comme l’ajout de chemins cachés, de boss cachés, de nombreux secrets, et même un éditeur de niveaux !Alors êtes-vous prêt à laisser une seconde chance aux Mega Man Dos ?