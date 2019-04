Winston, Genji, Tracer et Ange n'attendent que vous pour mettre la main sur le fameux Maximilien, comptable de la Griffe à la Havane en pleine tempête !Voici donc le nouvel événement Archives d'Overwatch, avec son lot de skins et surtout son mode PVE qui vous permettra de connaitre un peu plus le background.Voici trois petits skins, je vous laisse découvrir les autres en jeu !