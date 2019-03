Éditeur : Zodiac Interactive

Développeur : Palm Pioneer

Genre : Aventure/Point'n Click

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : 30 Avril 2019 (PC)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois

Dans un monde intriguant et plein de suspicions, dans une ambiance cyberpunk, humains et robots doivent faire face à des tensions croissantes et à une méfiance réciproque, les chats gangsters planifie leur chemin vers le sommet de la pyramide sociale, utilisez votre intelligence et vos compétences pour vous en sortir.