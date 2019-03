Dans la veine des licences Ninja Gaiden et Shinobi, mais en versionL'originalité du jeu est de proposer une bascule version 8-Bit/version 16-Bit.Vous incarnez un ninja qui devra affronter un démon qui veut détruire son village.Le DLC Gratuit Picnic Panic est prévu pour l'été 2019.

Éditeur : Devolver Digital Développeur : Sabotage Genre : Beat them all Disponible sur PC/Switch Date de sortie : 19 Mars 2019 (PS4) Langues : Japonais / Français / Allemand / Espagnol / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Anglais

Who likes this ?

posted the 03/12/2019 at 02:20 PM by nicolasgourry