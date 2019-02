Éditeur : Chara-Ani Corporation

Développeur : Kadokawa Games

Genre : T-RPG

Prévu sur PS4/Switch

Date de sortie : 18 Avril 2019 (Japon)

C'est un remake de Langrisser et Langrisser II sortis respectivement en 1991 et 1994.-Le jeu contiendra un nouveau scénario.-Un nouveau personnage : Betty.-Différentes améliorations : interface, mécanique du jeu, carte du monde et les sprites.-Le character design a été changé.Ryo Nagi, le chara designer de la série Ar Tonelico remplace Satoshi Urushihara.Compositeur : Noriyuki Iwadare (Grandia).Les premiers exemplaires de Langrisser I & II (version standard et édition limitée) contiendront un code de téléchargement pour obtenir gratuitement le Classic Mode, qui permettra de jouer avec les illustrations d'origine dessinées par Satoshi Urushihara ainsi que les musiques originales de Noriyuki Iwadare. Par contre, le Classic Mode sera proposé sous forme de DLC payant par la suite pour les personnes qui n'auront pas eu leur exemplaire à sa sortie.