La saison 6 débute le 12 février 2019

Foundation 2v2 Gnashers seulement le 12 février

Événements de la Saint-Valentin le 12 avec un XPX4 !



La saison 6 arrive le 12 février 2019 avec une toute nouvelle carte en 2v2, un nouvel emblème maitre diamant et plus encore !



Préparez-vous fans de 2v2 - à partir du début de la saison, Fondation sera disponible en 2v2 Gnashers ! Foundation a un style de jeu très différent de celui de guerre, se concentrant moins sur le centre de la carte et plus sur les deux combats (Ouvert et Fermé) de chaque côté. Nous espérons que vous aurez du plaisir à maîtriser ces deux domaines !



Si le suivi des statistiques est votre truc, la Saison 6 réinitialisera également les statistiques 2v2 afin que nous puissions refléter avec précision vos statistiques pour l'avenir. Merci d'être resté avec nous pendant qu'on s'en occupait.



Une autre saison signifie aussi une autre série de récompenses à gagner ! Cependant, les choses seront un peu différentes cette saison par rapport aux saisons récentes.



Alors que nous nous rapprochons de la sortie de Gears 5, l'équipe se concentre sur le 5, rendant le jeu aussi incroyable que possible. Dans cet esprit, nous n'aurons pas le défi traditionnel de la variante à deux personnages (un pour le dévouement, un pour le dévouement et l'habileté) cette saison. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas quelque chose d'encore mieux - restez à l'écoute pour un défi spécial de personnage à venir bientôt !



Le pack de récompenses de placement de cette saison comprend le Gnasher, le Dropshot, le Longshot, le Retro Lancer et le Boltok. Pour rappel, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le rang correspondant dans une liste de lecture pour déverrouiller le set de ce rang sur GearsofWar.com/MyRewards.











Week-end XPX4

à partir de vendredi à 10h du matin jusqu'à lundi à 10h du matin nous mettrons en place un XPX4 pour rendre votre temps de broyage encore plus gratifiant. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent tuer dans la Horde, l'amour XP est aussi au rendez-vous.



L'arc et la manière

Préparez-vous à une romance explosive. Les têtes de coeur et les arcs Cupidon reviennent pour la Saint-Valentin !



Cette année, l'étiquette Bow Torque Bow Bow de Cupidon offrira une autre occasion de gagner la peau Cupidon's Bow ainsi qu'une énorme collection de 7 peaux d'armes Heartbeat Weapon Skins à saisir.



Voici les défis contre les défis pendant l'événement :







Exigences : Obtenez 50 kills dans l’évent de la saint valentin

Récompense : Peau d'arc de Cupidon et 2 peaux d'armes à battements cardiaques aléatoires



Exigences : Obtenez 20 HeadShots dans l’évent de la saint valentin

Récompense : Pack peau Heartbeat Weapon Skin Pack - 5 peaux Heartbeat Weapon Random Heartbeat Weapon



Montrez-leur le pouvoir de l'amour Gears à partir du 12 février.





C'est bientôt la fin de ces objectifs

Au cas où vous l'auriez manqué la semaine dernière, c'est votre dernière chance de terminer et de réclamer vos récompenses avant la fin de la saison le 12 février sur GearsofWar.com/MyRewards. Après la fin de la saison, la réclamation de récompenses pour tout placement basé sur les déverrouillages sera désactivée jusqu'à ce que les statistiques de la Saison 5 soient disponibles sur GearsofWar.com.



Gear Diamant : Les joueurs éligibles doivent réclamer avant le 12 février

Golden Gear classique : Finit le 10 février (il reste 3 jours !)

Récompenses de placement : La saison 5 se termine, la saison 6 commence



Nous nous attendons à ce que ce processus prenne de 4 à 8 semaines à mesure que nous passons nos outils d'analyse à travers les données pour capturer les placements High Watermark. Une fois ce processus terminé et les statistiques disponibles sur GearsofWar.com, réclamer des récompenses en fonction de votre meilleur classement dans la saison sera de nouveau actif.







Vainqueur du Gearsport Mexico