News





La saga Ys poursuit son ascension sur console de salon !

Falcom sur les réseaux sociaux, mais l'excellent Action-RPG Ys : Memories of Celceta ira également faire un tour sur PlayStation 4 le 16 mai 2019 au Japon , après avoir fait un détour particulièrement remarqué sur PS Vita en septembre 2012 et sur PC en juillet 2018. Cette nouvelle version disposera bien évidemment de graphismes en haute résolution, d'un 60fps constant, ainsi qu'un aspect musical d'une qualité supérieure à l'original. De plus, certains éléments comme les énigmes et mini-jeux utilisant le fameux côté tactile de la version PS Vita ont été optimisés pour cette version PlayStation 4, tandis que l'activation des "Extra Skills" a été modifiée et seront du coup activables de la même façon que dans Ys VIII : Lacrimosa of Dana , soit en appuyant sur deux boutons d'un coup.



Enfin, Cette version nommée très sobrement Ys : Memories of Celceta : Kai , coûtera très exactement 3,980¥ dans sa version boîte, tandis que la version dématérialisé coûtera 3,500¥. Signalons également que les premiers exemplaires de la version physique proposeront une réimpression de l'album musical "The Collected Ys Music of Ancient and Modern Times".







Voici d'ailleurs un résumé de la version Steam : Ce n'était pas un secret, vu le teasing maladroit effectué parsur les réseaux sociaux, mais l'excellent Action-RPGira également faire un tour sur, après avoir fait un détour particulièrement remarquéet. Cette nouvelle version disposera bien évidemment de graphismes en haute résolution, d'un 60fps constant, ainsi qu'un aspect musical d'une qualité supérieure à l'original. De plus, certains éléments comme les énigmes et mini-jeux utilisant le fameux côté tactile de la versionont été optimisés pour cette version, tandis que l'activation desa été modifiée et seront du coup activables de la même façon que dans, soit en appuyant sur deux boutons d'un coup.Enfin, Cette version nommée très sobrement, coûtera très exactementdans sa version boîte, tandis que la version dématérialisé coûtera. Signalons également que les premiers exemplaires de la version physique proposeront une réimpression de l'album musicalVoici d'ailleurs un résumé de la version

■ À Propos :



Adol Christin, aventurier aux cheveux rouges de renommée mondiale, se réveille dans les terres inconnues de Celceta, ne se souvenant plus que son propre nom. Dépourvu de son passé, Adol explore la ville dans laquelle il se trouve, à la recherche d'indices concernant son identité. Rejoint par un voleur qui prétend avoir passé un peu de temps à ses côtés ces dernières semaines, le jeune aventurier aide à sauver les mineurs condamnés par un effondrement. Un acte qui rendra bien heureux le général de l'armée de Romun. Impressionné par leurs compétences, les deux hommes sont enrôlés pour explorer "La Grande Forêt de Celceta" et cartographier ses vastes étendues, une tâche que beaucoup de personnes ont tentée dans le passé, mais dont aucune personne n'en est revenue vivant.



Désireux de percer ce mystère, Adol avec son nouvel ami voleur, Duren, pour cartographier le désert sauvage qui hante ses souvenirs. En chemin, il rencontrera de nombreuses personnes qui semblent l'avoir déjà rencontré auparavant et devra déterminer avec soin à qui faire confiance.



Le développeur Nihon Falcom a à l'origine déjà revisité le monde et les personnages du célèbre et populaire Action-RPG Japonais Ys IV en 2012 avec Ys : Memories of Celceta sur PS Vita. Le jeu a ensuite fait le chemin jusqu'en Amérique du Nord et en Europe l'année suivante. Désormais, cette nouvelle vision passe d'un petit écran à celui d'un moniteur PC, avec de très nombreux ajouts et améliorations pour pouvoir tirer pleinement parti des capacités de sa toute nouvelle plate-forme.



Ys : Memories of Celceta offre un sens unique de l'aventure avec une approche tout aussi unique d'un système de combat mettant l'accent sur les équipiers et qui définit les Ys modernes, le tout agrémenté d'un des mondes ouverts les plus vastes et variés de la très longue histoire de la saga. Plus que jamais, cette nouvelle itération dans l'univers de Ys sur PC demeure la version définitive de l'une des entrées les plus importantes de toute la saga.



■ Caractéristiques Principales :



* Profitez pleinement des avantages de Celceta avec une foule d'améliorations sur PC - Ce Remaster est livré avec une large gamme de résolutions HD, une fréquence d'image pouvant aller jusqu'en 120fps, avec la possibilité de déverouiller la fréquence des fps, des modes de contrôles entièrement personnalisables, la prise en charge du duo souris/clavier et bien plus encore !



* Explorez l'un des lieux les plus vastes de la saga - L'immensité de Celceta place l'exploration et les combats sur un pied d'égalité, le tout agrémenté d'un système de cartographie robuste doté de points de passage personnalisables et d'icônes claires et détaillées qui facilitent le parcours d'Adol et ses amis dans cette mystérieuse terre où énigmes et obstacles vous attendront à chaque tournant.



* Découvrez la pierre angulaire du lore de Ys - Les événements se déroulant au cours de cette longue aventure de Ys : Memories of Celceta sont parmi les plus importants et les plus ambitieux de toute la saga, tout en restant entièrement autonomes, pour que les joueurs puissent profiter tranquillement de l'histoire.



* Abandonnez le Gauntlet dans les modes Time Attack et Boss Rush - Le mode favori des fans, à savoir le Time Attack revient, avec son défi ultime qui est le mode Boss Rush, opposant Adol, tout seul, à des adversaires implacables ou avec des alliés pour que le combat se poursuive bien au-delà la fin de l'histoire principale. Un leaderboard sur la version Steam a également été mis en place, il demeure accessible et visible dans le jeu pour voir ou vous vous situez par rapport aux autres tueurs de boss de Celceta dans le monde entier.