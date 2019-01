Tests

Nous sommes début 2019 et il est tout de même cocasse de se rendre compte qu’une série exploitée jusqu’à la moelle commen’a plus évoqué le moindre épisode inédit depuis deux ans et demi, et c’est d’autant plus dommage quand on se rend compte que cette licence n’a encore jamais eu droit à un seul jeu exclusif à cette génération,commeétant en cross-gen avec la PS3. Une surexploitation relative en ces temps donc, mais ceci s’explique par le départ de Hideo Baba qui fait actuellement ses trucs persos chez, tandis que ceux qui sont encore sur place ont compris que Tales of ne pourrait un jour se relancer qu’avec un renouvellement autre que des zones ouvertes pleines de vide. Mais c’est long et il faut bien manger, donc voici un remaster en attendant.en somme, qui a forcément un statut un peu culte en Europe puisque c’est seulement le deuxième épisode de la saga à être parvenu jusqu’à chez nous, à l’époque sur Xbox 360 et grâce aux bons arguments du chéquier de Microsoft, donc la même chose que quelques années auparavant avec Nintendo et. Les japonais n’ont pas le même regard sur le sujet, déjà parce que pour eux, on en était déjà au dixième chapitre, et surtout, ils ont eu depuis et pendant de longues années l’exclusivité d’une version PlayStation 3 qui était garni de moult bonus comme de nouvelles missions, ce qu’il faut de costumes (dont certains en DLC payants, mais plus maintenant) et surtout deux personnages supplémentaires pour booster l’équipe, incluant Flynn qui reste un des personnages centraux de cet épisode.On ne va pas refaire tout le bilan de ce remaster puisque ceux qui ont fait l’original savent à quoi s’attendre tandis que les autres découvriront ce qui est l’un des meilleurs morceaux de la série, et encore aujourd’hui. Car outre le fait que le titre n’a pas trop vieilli sur le plan graphique grâce à une très bonne patte esthétique (mais pas de 4K étrangement, hors PC),avait déjà à l’époque su se faire remarquer par son personnage principal qui changeait totalement du petit héros niais dont le destin... [insérer scénario random]. Alors l’histoire n’est toujours pas révolutionnaire et on reste dans l’ambiance conte propre à la série mais Yuri reste de ceux que l’on retiendra le plus parmi les héros de la franchise. Il n’y a pas le coté faussement dark d’une Velvet mais il est agréable d’avoir affaire à un perso emprunt de cynisme et dont le sourire semble constamment dire « Toute ta vie me procure de la pitié ».Vendu à prix assez sympathique (une quarantaine d’euros, ça reste moins que d’autres qu’on ne citera pas),reste donc une expérience à vivre en ces temps où l’on ne croule pas non plus sous les « gros » J-RPG. Il faudra juste faire comme souvent avec une mise en place toujours très poussive pendant un bon premier quart de l’aventure. Encore aujourd’hui, quand on parle « blabla », on a envie de citer le pauvremais sachez-le, dans les premières heures de, il ne se passera jamais cinq minutes sans une cinématiques ou une séquence de dialogues. Des longueurs renforcées par le système de combat qui lui aussi prend son temps pour se développer, forcément plus vieillot que les derniers épisodes en date mais faisant tout de même partie de ceux qui ont introduit les déplacements 3D (bien que la majorité se l’action se situe sur une ligne).Mais plus on avance, plus le plaisir prend le pas sur le reste. Le scénario s’affine, la carte s’ouvre, l’équipe se complète et le système de jeu prend de plus en plus d’ampleur avec les arts à débloquer, les compétences à obtenir sur les armes (façon, principe qu’on apprécie toujours autant) et petit à petit, on découvre les Mystic Artes, les Artes Modifiés, les Overlimit, les frappes fatales et c’est ainsi que les petits enchaînements en début de partie sont oubliés pour nous laisser déchaîner les enfers. C’est du RPG que l’on pourrait presque qualifier de old-school aujourd’hui, mais qui reste toujours hypnotique car mieux dosé sur son rythme que certains déboires rencontrés dans(et surtout). On ne repart pas avec des surprises, sauf pour ceux qui n’étaient pas au courant des bonus PS3, mais au moins avec la satisfaction d’avoir vécue une bonne aventure dans un genre malheureusement oublié de certains gros éditeurs japonais.