Avis







agraires

« migratoires »

Enterre-moi mon amour



Malgré les épreuves, l’humour est omniprésent. Pour connaitre la chute de la dernière image (sans mauvais jeux de mots), rendez-vous ici .

Enterre-moi mon Amour peut tout à fait faire partie de votre ludéothèque. Bien écrit, ne versant pas dans le pathos, aventure avant tout personnelle reliée au collectif par son contexte et ses environnements traversés, l’œuvre est aussi fine dans son approche du sujet que son prix et devrait convaincre tous ceux qui savent dans quoi ils s’embarquent. Le fait que les développeurs soient français nous permet aussi d’avoir tout un humour qui aurait été perdu avec une éventuelle traduction et l’on ne pourra regretter au final que l’impossibilité de pouvoir repartir des divers embranchements lorsqu’on relance une nouvelle partie.

Les points « asile accordé » :

- Bien écrit

- Ne verse jamais dans le sensationnalisme

- Aborde un sujet complexe avec tact, sans idéologie

- Beaucoup d'humour



Les points « renvoi à la frontière » :

- Impossible de choisir le nœud duquel on repart lors d’une nouvelle partie

- Ne cherchez pas de ludisme