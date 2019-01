Éditeur : Ska Studios

Développeur : Ska Studios / BlitWorks. (version XOne)

Genre : Action/Plateforme

Disponible sur PC/PS4/PSVita/Switch

Prévu sur XOne

Date de sortie : 6 Février 2019 (XOne)

Un marin condamné fait naufrage sur une île inconnue.-Découvrez, fabriquez et améliorez plus de 600 armes, pièces d'armure, sorts et objets.