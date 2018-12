Suivi Season Pass et DLC

On est plutôt du genre à râler bien fort quand les choses commencent à partir dans une mauvaise direction (et c’est normal quelque part) mais on a aussi pour habitude de vite oublier à quel point ça pouvait être pire avant. Vous vous souvenez par exemple des codes à usage unique qui avaient pour but de tuer le marché de l’occasion ? Ça c’était du lourd, et ça a pourtant disparu aussi vite que c’est apparu. Mais le grand problème depuis disons la précédente génération, c’est les DLC à tous de bras au point qu’aujourd’hui, les éditeurs n’ont même plus aucune honte à annoncer un Season Pass le jour-même de l’annonce du jeu. Et en la matière, aucun constructeur n’a donné sa part au chien il faut le reconnaître. Et pourtant, c’est eux qui ont depuis le plus changé.Alors certes, il y a encore Nintendo qui peut nous faire des coups de crasse (parce que le Season Pass de Breath of the Wild, lui, on l’oubliera jamais) mais comme c’est les derniers à avoir adopté la politique des DLC, on présume que ce seront également les derniers à en sortir. Il n’empêche que le suivi gratuit d’une partie de leurs jeux multi fait plaisir à voir, et même pour Microsoft qui a permis pour Gears 4 comme pour Halo 5 que chacun profite du nouveau contenu sans avoir à débourser un euro supplémentaire. Pour Sony, c’est encore plus éloquent puisqu’on constate trois tendances : soit on a des jeux sans DLC (Detroit, The Order, God of War…), soit on a du suivi globalement gratuit (Uncharted 4, GT Sport…), soit le DLC est tellement gros qu’il incarne une vraie extension (Horizon : The Frozen Wild) jusqu’à tout simplement pouvoir se transformer en stand-alone (Uncharted : The Lost Legacy). Et puis il y a Spider-Man.Car il y a dix ans, Sony qui nous aurait annoncé un Season Pass de trois petits DLC avant même le lancement d’un jeu, ça n’aurait surpris personne. Aujourd’hui, c’est autre chose. Peut-être qu’il y a une volonté de rentabiliser les droits de la licence… Bref, le jeu de base étant déjà très bon, on ne fait pas la fine bouche et on a donc découvert chacun des trois chapitres qui sont un tout dans l’arc « La ville qui ne dort jamais », s’attardant sur trois personnages : Black Cat, Hammerhead et Silver Sable. Oui, on sait qu’on est loin du top-tiers des stars de l’univers mais il faut bien garder du stock pour un futur et probable Spider-Man 2 (sur PS5), et c’est surtout l’occasion de mettre en avant des personnages habituellement délaissés des nombreux films.Sauf que c’est vraiment pas terrible. En fait, pour expliquer les choses en deux mots : c’est totalement dispensable en tant que DLC, mais il aurait été essentiel de les intégrer dans le jeu d’origine tant le principal défaut était le manque de vraies quêtes secondaires scénarisées. Et là, non seulement ça aurait sauvé les meubles, mais surtout, si l’on excepte les quelques conversations avec Miles, absolument rien n’aurait empêché de mettre l’ensemble en annexe au milieu de l’aventure principale (aucun lien chronologique pour placer cet arc). Car tout le problème de ces trois DLC, c’est qu’ils n’apportent absolument RIEN de plus que ce qu’on avait déjà il y a un peu plus de trois mois, et qu’on a juste la sensation qu’on nous vend pour 20 balles quelque chose qui manquait de base.Les DLC, c’est potentiellement l’occasion de tester de nouvelles choses à moindre risque, avec pourquoi pas un affinement futur dans le prochain épisode. Ici rien du tout. Aucun nouveau gadget, aucun nouveau pouvoir, aucune nouvelle situation… On retrouve donc les mêmes reproches qu’en septembre, à savoir un jeu qui assure du coté de l’action (mais dont le seul ajout se limite à un seul nouveau type d’ennemi, pas bien intéressant à combattre d’ailleurs), tandis que tout le principe d’exploration est laissé de coté. Pas de zones vraiment neuves, pas de choses particulières à retenir : combats, arènes de combats, véhicules à poursuivre, séquences infiltration (heureusement peu nombreuses et plus vite expédiées)…C’est bien triste. En trois DLC, Insomniac n’a jamais cherché à apporter le moindre nouvel élément vu que même les défis sont identiques entre les crimes random, les bombes à désamorcer et les défis de la très énervante Screwball (qui constitueront l’unique challenge de ceux qui veulent le 100%). Même scénaristiquement, il n’y aura pas grand-chose à retenir vu que Hammerhead se contente d’être un méchant très méchant et que la finalité de la partie Black Cat est exactement celle à quoi on s’attendait. On repart donc fort déçu, avec en seules choses à retenir de nouveaux costumes (3 par DLC), un boss final qui fait toujours dans la bonne mise en scène, et deux personnages féminins (Silver Sable et Yuri en l’occurrence) qui bénéficient d’un meilleur traitement.