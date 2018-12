Dans la veine de la licenceC'est un monde ouvert qui met le cap sur les tropiques.Shakedown: Hawaii parodie le monde des affaires et la criminalité en col blanc.Construisez votre empire, monopolisez les marchés et redessinez à votre avantage les terrains destructibles de l’île.

Éditeur : Vblank Entertainment, Inc. Développeur : Vblank Entertainment, Inc. Genre : Action Prévu sur PC/PS4/Switch/3DS/PSVita Date de sortie : 2019

Who likes this ?

posted the 12/22/2018 at 09:22 PM by nicolasgourry