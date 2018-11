Le nouveau pack UIR Vanguard sera disponible mercredi prochain

Pack UIR

Montrez votre fidélité à l'UIR avec les nouveaux personnages et les nouvelles peaux d'armes de l'UIR dans notre prochain pack de matériel !



L'ensemble d'équipement Vanguard de l'UIR comprend des variantes sans casque de l'uniforme bleu UIR d’élite ainsi qu'un ensemble de peau d'arme assorti arborant le logo Elite. Fans de l'UIR - ne manquez pas celui-ci !



Le pack d'équipement Vanguard de l'UIR sera disponible en Gears of War 4 du mercredi 5 décembre au jeudi 13 décembre dans les deux variantes de 400 crédits et 2000 crédits. Comme pour la plupart de nos récentes baisses de contenu, chaque peau de personnage et d'arme sera également disponible en option d'achat direct monétaire.





Chance du tirage

Thanksgiving est presque terminé, mais nous continuons avec le retour de Chance du tirage !



Si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à Luck of the Draw auparavant, préparez-vous à la folie qui accompagne la course aux armements dans un ordre aléatoire et l'introduction des armes lourdes. Suivez la chance du tirage au sort du mardi 4 décembre au mercredi 12 décembre.



Pack d'officier

Dans le thème des échelons militaire supérieurs, nos officiers sont de retour pour ce week-end , Prenez-le pour 400 Crédits à partir de vendredi.



GearsMass

Alors que le mois de décembre approche à grands pas, nous savons que beaucoup d'entre vous sont impatients de découvrir ce que Gearsmas a à offrir cette année.



Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à parler de tout ce qui concerne Gearsmas, mais nous avons entendu une question haut et fort - y aura-t-il de nouveaux personnages et skins sur le thème de Gearsmas à collecter cette année ?



Nous sommes heureux de vous donner un OUI catégorique. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles sur Gearsmas à venir bientôt.

Que ce soit pour l'Anya , Marcus ou le Bacon à votre Clayton, trouvez le cadeau parfait pour un fan ou une fan de Gears dans notre boutique des cadeaux de Noël ultime ! Ce guide pratique de cadeaux Gears of War présente les plus beaux cadeaux Gears de cette année pour vous faire plaisir ou faire plaisir aux gens qui ont l'esprit Gears dans votre vie.

Bienvenue dans le Quoi de neuf ? de la semaine ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :