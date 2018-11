Shoot'em Up





Ce qu'il y a de bien avec la scène indépendante, c'est qu'il y a une tonne de jeux qui sortent et aucun genre n'est laissé pour compte, même le genre Shoot'em Up. Mais il y a aussi un mauvais côté, comme la communication autour de ces jeux, qui laisse parfois à désirer, mais ça on y peut rien et chaque société se débrouille avec les moyens qu'elles ont à leur disposition.



C'est le cas du Shoot'em Up Mars : Chaos Menace , développé par la société Espagnole Byte4Games (que je ne connaissais absolument pas du tout avant aujourd'hui) et édité par BadLand Publishing , un jeu dont j'ai appris son existence cette semaine et qui est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam depuis le 16 novembre 2018, soit depuis plus d'une semaine. Il est donc tout naturel d'en parler, surtout qu'il est plutôt joli, musicalement potable et facturé à seulement 9,99€.



Voilà donc un résumé du jeu, via sa page Steam :

À Propos :



Nous voici à l'âge du Terraforming après avoir sauvé notre monde natal, à savoir la Terre, qui s'est effondré à cause d'une contamination radioactive et d'un épuisement de ressources. Maintenant, les humains colonisent avec succès les planètes voisines, utilisant leur technologie pour adapter ces lieux inhospitaliers et hostiles. Pour la première fois de notre existence, nous nous sentons en harmonie avec absolument tout.



Mais notre activité et nos progrès ont attiré d'énormes monstres, des monstres qui ne souhaitent que dévaster et stériliser en détruisant tout leur mode de vie. Nous avions oublié, le chaos est l'état naturel de l'univers...



Caractéristiques principales :



* Enfer frénétique de balles.



* Une esthétique soignée et un design qui vous fera tomber amoureux du jeu.



* Une grande variété d'environnements uniques que vous découvrirez via vos missions.



* Des ennemis spectaculaires qui vous feront souffrir et vous obligeront à vous surpasser.



* Toute une foule d'ennemis différents et ayant tous un comportement exclusif.



* De l'action et un challenge assuré pour les amoureux du genre Shoot'em Up.

Voici pour finir quelques images prises par moi-même sur le PlayStation Store :



(Veuillez cliquer sur les images pour afficher leur taille réelle...)

Et voici également une vidéo du premier stage du jeu dans sa version PlayStation 4 :