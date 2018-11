Gust





Le quatrième épisode de la saga Arland se dévoile encore plus !

Comme chaque semaine, Koei Tecmo et Gust partagent de nouvelles informations, mais également quelques captures d'écran pour leur RPG alchimique Atelier Lulua : The Scion of Arland . Au programme de cette nouvelle fournée, des informations sur les personnages Rorona, Fickes, Nico, Lionela et Chimdragon, mais également quelques détails sur le "Alchemy Riddle".



Voici les détails en question :

■ Personnages :



Rorolina Frixell (Rorona) (doublée par Mai Kadowaki)



Une mère aimante.



* Profession : Alchimiste



Il s'agit d'une alchimiste qui possède certaines des plus grandes capacités de tout Arland. Cependant, puisqu'elle connaît l'alchimie selon sa propre méthode jugée déroutante, elle n'est pas douée pour pouvoir l'enseigner aux autres. Son travail l'oblige à se déplacer d'un endroit à l'autre, de sorte qu'elle ne soit jamais là lors de moments importants. Sa passion pour les tartes n'a jamais diminuée et même encore maintenant, elle travaille d'arrache-pied pour concocter une tarte plus délicieuse et inhabituelle chaque jour qui passe.



- Artwork de Rorona







- Modèle 3D de Rorona







- Capture d'écran







Fickes Finis (doublé par Wataru Hatano)



Un magicien plutôt louche.



* Profession : Magicien



Il s'agit d'un magicien mystérieux avec une attitude décontractée. Il plaisante et a tendance à parler comme quelqu'un qui fait des énigmes, et de ce fait, les gens disent de lui qu'il est suspicieux. Il aime les tours de magie qu'il fait dans la vie de tous les jours, et même les experts ne sont pas capables de voir à travers ses tours de passe-passe. Il est gentil avec les enfants et les jeunes, mais semble vivement s'intéresser à la croissance de Lulua.



- Artwork de Fickes







- Modèle 3D de Fickes







- Captures d'écran



















Nicodemus David Dieter (Nico) (doublé par Yoshitsugu Matsuoka)



Un ancien pirate vivant désormais sur la terre ferme.



* Profession : (Ancien) Pirate



Il s'agit d'un marin qui était célèbre dans les ports de la région d'Arland sous le pseudonyme de "Nico", le traversier des mers tumultueuses. Mais un certain incident à détruit son navire bien-aimé et il accepte en ce moment des demandes d'aventurier tout en effectuant des frais de réparation pour son navire. Au niveau de sa personnalité, il est vif et rugueux, et il est également une personne avec du coeur. Mais d'un autre côté, il ne réfléchit pas beaucoup.



- Artwork de Nico







- Modèle 3D de Nico







- Captures d'écran



















Lionela Heinze (doublée par Kei Shindou)



Une artiste et un barman polyvalent.



* Profession : Propriétaire d'un bar



Il s'agit d'une jeune femme qui dirige le "Pavillon Arahoro d'Arland". Elle était autrefois une personne timide et assez effacée, mais après avoir rencontré Rorona et voyagé partout, elle a acquise une personnalité plutôt sociable. Elle a créé le "Pavillon Arahoro" afin de créer un lieu où l'on pourra passer du temps en toute quiétude, quelles que soit les circonstences.



- Modèle 3D de Lionela







- Capture d'écran







Chimdragon (doublé par Yuuko Sanpei)



Un chauffeur de voiture polyvalent qui prehdra en charge votre voyage.



* Profession : Chauffeur



Il s'agit d'un Homoncule "Chim" qui a grandi grâce à une certaine médecine secrète. Il voyage actuellement avec Piana, la personne qui enseigne l'alchimie à Lulua. Il appelle Lulua sa "Nano Master". Lulua voyagera dans Arland avec eux via leur Atelier transportable. En plus du réapprovisionnement de matériaux, Chimdragon fait également le ménage, entre autres, mais sera également essentiel au voyage de Lulua.



- Modèle 3D de Chimdragon







- Captures d'écran











■ Le texte ancien qui guidera Lulua - Alchemy Riddle :



Dans le "Alchemy Riddle" figurent des lettres ne pouvant être lues que par Lulua. Ces lettres semblent parler d'alchimie et Lulua rêvr de pouvoir devenir une bonne alchimiste si elle parvient à décrypter le "Alchemy Riddle".



Énigme alchimique et format de jeu



Dans Atelier Lulua : The Scion of Arland , l'histoire progressera au fur et à mesure que vous déchiffrez les énigmes de l'alchimie. Mais vous apprendrez également de nouvelles recettes et techniques, ainsi que de nouveaux lieux de collecte de matériaux.



Cependant, Lulua, qui est encore en pleine croissance, ne sait pas encore tout lire et comprendre, de plus, certains mots-clés mystérieux n'ont toujours pas été résolus. Pour tout déchiffrer, Lulua devra se développer par le biais de diverses actions telles que la collecte de matériaux, les combats contre des mostres ou autre, et bien évidemment la fameuse synthèse.



1) - Vérifiez les énigmes de l'alchimie !



Dans le "Alchemy Riddle", des mots-clés mystérieux sont marqués en rouge. Il est nécessaire de déchiffrer ces mots-clés pour pouvoir tout lire et surtout tout comprendre.







2) - Révélez des mots-clés basés sur des astuces !



En révélant des mots-clés, diverses actions telles que la collecte de matériaux et les combats deviennent primordiales. Des indices sur les actions à entreprendre sont consignés dans le "Alchemy Riddle", vous pouvez donc vous fier aux indices en question. Chaque fois que vous dévoilerez un mot-clé, le "Alchemy Riddle" sera mis à jour et vous obtiendrez de nouvelles informations.











Étant donné que la récompense que vous recevrez lors du déchiffrement est également inscrite dans le livre, vous pouvez également choisir les pages que vous voulez déchiffrer en fonction de la récompense. Le rythme auquel vous déchiffrez le tout dépendra uniquement de vous.















3) - Déchiffrez l'énigme de l'alchimie !



Après avoir identifié tous les mots-clés, vous pouvez enfin commencer à déchiffrer l'énigme de l'alchimie. En déchiffrant le "Alchemy Riddle", le contenu du texte révèlera tout le mystère qui a entouré le contenu en question jusqu'à présent.











Après avoir déchiffré une page, Lulua sera récompensée par diverses informations essentielles liées à sa croissance, notamment le prochain objectif faisant avancer l'histoire, mais également de nouvelles recettes pour la synthèse.



