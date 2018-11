"Gears 5 a pour but d'apporter la personnalité de The Coalition dans le jeu. Vous allez voir un tas d'innovations, un tas de changements, un tas de choses qui sont vraiment excitantes et

différentes tout en respectant l'ADN Gears Of War.



Nous mettons l'accent sur le contraste, c'est le terme que nous employons, "contraste dramatique". Nous voulions avoir une partie de cela dans Gears 5, comme passer de très petits espaces exigus à de très

grands espaces ouverts ou comme aller du désert à la frozen tundra. Nous voulions avoir, à travers

l'expérience, un contraste constant et des changements dramatiques.



Pour la première fois dans Gears 5, nous faisons une capture de performance. Tous les jeux précédents avaient une voix distincte celle de la motion capture réalisée avec différents acteurs."



''C'était une décision vraiment naturelle. Quand nous sommes retournés en arrière et que nous avons

regardé l'histoire de Gears Of War 4, comme dans Mad Max Fury Road, ce film parle vraiment de l'histoire

de Furiosa et Mad Max l'aide à compléter son histoire et l'histoire de Gears Of War 4 parle vraiment

de Kait qui essaie de sauver sa mère et JD Fenix l'aide.



Quand nous avons regardé l'histoire de Gears 5, nous étions en train de fouiller dans le passé de Kait

et son histoire, ses liens familiaux, nous avons pensé que c'était une meilleure histoire à voir et

surtout à raconter de son point de vue.



Organiquement, nous avons réalisé que Gears 5 est de nouveau l'histoire de Kait."



''. Nous nous préparons pour le lancement en douceur. Dans le monde mobile, vous libérez le jeu lentement au fil du temps, parce que vous devez le tester dans la nature et vous assurer qu'il fonctionne. Vous ne vous contentez pas de rendre le jeu disponible dans le monde entier. Nous nous préparons, nous n'en sommes pas encore là, mais très bientôt, nous allons le mettre sournoisement dans un endroit et le tester, puis le cultiver jusqu'à ce qu'il soit partout.



Gears Pop est le premier des trois jeux qui va être lancé. Nous sommes très excités, notre relation avec Funko et l'idée d'adopter ce style pop art, c'est comme s'il nous appartenait vraiment. C'est authentique, ce n'est pas comme une contrefaçon bon marché, c'est comme si c'était Marcus Fenix.



C'est un excellent partenariat avec Mediatonic, Funko et nous-mêmes. Nous avons une grande expérience mobile que je pense que les fans vont adorer."



Nous sommes au cœur du développement de Gears Tactics. L'une des choses sur lesquelles nous nous concentrons en ce moment, c'est D'abord le PC, nous essayons vraiment de nous assurer que l'expérience PC est conforme à ce qu'elle doit être. Ce qui est vraiment drôle, c'est que quand on prend le gameplay et qu'on en fait une stratégie au tour par tour, la dépendance à l'égard de l'équipe et de la couverture donne l'impression que c'est Gears of War au cœur de ce nouveau genre pour la licence .



