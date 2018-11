M2

Aujourd'hui-même, s'est tenu à la célèbre salle d'Arcadele, un événement qui comme son nom le suggère est dédié àet leurs futurs projets. On ne reviendra bien évidemment pas sur les jeux sortant bientôt comme. Non, on va se focaliser sur les deux annonces fracassantes qui ont eu lieu.Tout d'abord et même si ça ne faisait pas l'ombre d'un doute qu'il serait annoncé un jour ou l'autre,, l'ancêtre dea finalement été annoncé dans la gammeet sera donc le cinquième jeu de la gamme en question. Cette annonce est limite un événement, puisqu'à l'instar d'un certain, il n'est jamais sorti sur consoles, mais uniquement dans les salles d'Arcade il y a tout juste 20 ans, très exactement(et oui ça date).Bien évidemment, très peu d'informations ont été divulguées lors de l'événement par, mais on ne peut que se réjouir à l'idée d'avoir une version, le tout saupoudré de nouveaux modes de jeu et d'un arrangement de son OST.On rappelera quefut l'un des jeux les plus plébiscités lors d'un récent sondage.Voici maintenant le trailer de l'annonce en question :Et la liste de tous les Shoot'em Up de la gammeMaintenant, place à la seconde annonce de. Si l'annonce depouvait paraître surprenante, mais néanmoins particulièrement attendue, celle-ci l'est encore beaucoup plus. En effet, la société Japonaise vient d'annoncer un nouvel épisode de la célèbre saga. Donc oui, plus de 25 ans après, qui fut le tout dernier volet en date à sortir, la cultissime saga de Shoot'em Up des'apprête à faire son retour tout pile pour l'anniversaire des 30 ans de la saga.Baptisé sobrement, le développement de cet épisode n'en est qu'a ses prémices, mais une dream team a déjà été débauchée pour ça avec la présence deet(le compositeur de plusieurs jeux de la saga), qui s'occuperont de l'OST. De plus,va officier en tant que graphiste, le tout bien évidemment chapeauté par, le sympathique président de. Enfin, on terminera avec une note rassurante, puisque le développement sera entièrement géré par, ces derniers sont en effet les détenteurs des droits de la sagaPour plus d'informations, il faudra malheureusement attendre jusqu'à