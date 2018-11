Par le développeur des Megaman Zero.Jouable en solo ou en coop jusqu'à quatre en local et en ligne.Vous pourrez choisir entre être une princesse, un guerrier, un shinobi ou une sorcière.

Développeur : Inti Creates Genre : A-RPG Date de sortie : 31 Janvier 2019 (USA/Europe) -le jeu sortira en dématérialisé et en physique- Une exclusivité Switch

Who likes this ?

posted the 11/17/2018 at 09:25 PM by nicolasgourry