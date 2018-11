Premiers avis

Après avoir fait un aller-retour vendredi dernier dans cette drôle de ville que l’on surnomme Paris, Pokémon Let’s Go est entre mes mains, et dans sa version Pikachu pour ceux que ça intéresse même si comme pour chaque épisode, l’expérience ne changera pas vraiment si ce n’est le starter de base dont l’identité est indiqué en gros sur la boîte, et quelques différences coté Pokédex pour motiver aux échanges.Quatre jours plus tard et avec de l’actualité en stock dont un certain X018, je n’ai donc pas encore pu finir le jeu mais ai suffisamment avancé pour dresser un premier avis en attendant un test bien plus complet en fin de semaine (le jeu sort vendredi pour rappel).Et donc ?Bon ben c’est bien cool en fait. Les « hardcore gamers » (qui ne se nomment pas forcément ainsi mais qui n’ont en tout cas pas la fibre casual) vont retourner attendre la 8G fin 2019 mais pour les autres, aussi bien par simple nostalgie que néophyte complet (gosse ou pas), l’affaire semble bonne et j’ai pour l’heure passé 15 sympathiques heures. C’est un remake ou plutôt une relecture des premiers épisodes, donc ça en garde la progression et les principaux événements, mais il y a tout de même de bonnes petites surprises comme l’ajout de scénettes inédites de temps à autre, certaines modifications essentielles (comme la façon d’obtenir les anciens starters), les Alola finalement « justifiés » (on les échange avec des PNJ qui viennent de la région en question) et bien entendu la réorchestration des musiques (le thème des combats est toujours aussi bon), ce qui n’est pas du luxe pour l’ambiance vu que pour le reste, on sent quand même un peu beaucoup le projet débuté de base sur 3DS vu le rendu et l’absence de doublage (2018 les mecs…).En attendant de pouvoir charger en détails en fin de semaine, je profite donc de cet article pour revenir sur le gameplay et plus exactement sur ce qui est limite le point central du jeu, donc le nouveau système de capture qui, je le dis, est une bouffée d’air frais. Car oui, même si certains se plaindront (en ayant le droit) en disant qu’ils préféraient l’ancien système, je fais moi partie de ceux qui en avaient marre de passer des heures à faire du training dans les hautes herbes à devoir quasi one-shot même des Evo3 pour pouvoir atteindre un haut level.Maintenant, c’est plus rapide et c’est une bonne chose, même si encore une fois, c’est avant tout une histoire de goûts. Donc concrètement :- Les Pokémons apparaissent toujours dans les hautes herbes, même s’ils peuvent ensuite se promener dans les alentours (durant un temps donné avant qu’ils ne disparaissent si vous ne tentez pas de les chopper).- En règle générale (ou en tout cas pour ce que j’en ai vu jusqu’à présent), les spawns ne dépassent pas les trois ou quatre créatures simultanément.- Ce système permet du coup de privilégier celui que l’on souhaite capturer en priorité (et aussi, certains rapportent plus que d’autres), mais également de favoriser certains spawns. Capturer plusieurs même bestiole à la suite (il faut rester sur la même route sans qu’un seul ne se barre durant la phase de capture) augmentent les chances de voir apparaître des Pokémons de poids supérieur ou inférieur à la moyenne, ce qui sert à la fois pour le plaisir personnel des records, mais permet aussi un petit boost d’expérience.- Les chaînes de capture sont aussi sujet à augmenter le taux de Shiny mais certains connaissent ma légendaire chance : j’en ai vu aucun.Et là, on me demande donc naturellement si ce nouveau système est intéressant, et je répondrais oui car non seulement ça va à l’essentiel mais il y a également des choses qui permettent d’apporter un peu de profondeur plutôt que de simplement gigoter au hasard pour capturer :- Comme dans Pokémon Go, le cercle de capture n’est pas là pour simplement faire joli. Plus le cercle est petit lorsqu’on le touche, plus le bonus est grand (Joli, Super, Excellent), aussi bien pour la chance de capture que pour l’expérience acquise à tout le groupe (toujours six bestioles dans votre équipe).- Là encore comme dans Let’s Go, certains bonus d’expérience supplémentaires peuvent tomber : j’ai évoqué la taille mais il y a également le fait d’enchaîner la capture de même bestiole, mais également réussir la capture au premier lancer.D’autres bonus sont également là selon votre façon de jouer :(Note : pour une raison qui nous échappe, il n’y a pas de capture au tactile, mais ça doit être une volonté des développeurs de se démarquer de la version mobile)- Si vous optez pour le nomade, la capture se fait en appuyant simplement sur « A » mais il faudra tout de même viser juste si la bestiole remue d’un bout à l’autre de l’écran. Dans l’ensemble, cette configuration est la plus facile mais n’offre aucun bonus spécial (ou plutôt, en plus de ceux évoqués plus haut qui eux concernent tout le monde).- Si vous y jouez en dock, alors il faudra opter obligatoirement pour un joycon unique, ce qui n’est pas désagréable vu le nombre de boutons requis. Ici, les choses se compliquent car il faut mimer le lancer mais une fois le coup de main adopté, on lance généralement ni trop fort, ni trop faible, ce qui garanti de viser au centre, sauf là encore quand la bestiole gigote beaucoup. Cette configuration offre un bonus d’expérience supplémentaire (l’équivalent du lift dans Go, mais sans le lift quoi).- J’ai également pu tester la « manette Pokéball » que je nommerais « Pokéboule ». L’accessoire est bien plus petit que ce à quoi je m’attendais, pas désagréable à prendre en main malgré mes grosses paluches, mais l’expérience est mitigée pour les phases normales (mais j’y reviendrais dans le test). En revanche, rien de spécial pour la capture puisque c’est exactement comme avec le joycon, bonus inclus.- Le mode 2 joueurs (qui s’active très simplement : il suffit de gigoter l’autre joycon, même en plein combat) apporte lui aussi un bonus notable aussi bien dans l’expérience que la capture, si tant est que vous soyez synchro. Par contre, même en faisant le jeu en solo (il n’y a rien de difficile à tenter la double-capture avec un joycon dans chaque main), vous pourrez difficilement abuser du système : votre stock de pokéball diminue forcément deux fois plus vite.Globalement, et même si j’approfondirais ça en fin de semaine, ce système à beau être casualisé sur certains points, il n’en reste pas moins très agréable et permet de drastiquement limiter les phases de farm (sauf si vous voulez du Shiny). Lancer excellent + capture au premier lancer + chaîne du même Pokémon + lancer au joycon + double capture, et c’est au dessus du X4 en gain d’expérience.Certains continueront de préférer le combat classique et les captures difficiles (celles où l’on tente de ne laisser qu’un pixel de PV + malus), mais le nouveau système n’a rien de basique et sait aussi mettre sa pression : le Pokémon peut fuir n’importe quand, même pendant que vous êtes en train de regarder votre sac d’objets.- Le reste, forcément- Le transfert de Pokémon dans la Pokéboule (j’ai justement un Raid Ex jeudi mais j’ai déjà peur car le son de la boule semble assez élevé #honte)- Le online- Le cas Meldan et la connexion avec Pokémon Go, que je ne pouvais aborder de suite de toute façon vu que PoGo n’a pas encore la MAJ de compatibilité.- Les défauts, car il y en a. Du genre les nouveaux bonbons stats pour maxer ses Pokémon qu’on ne peut donner qu’un par un, ce qui est énorme perte de temps… jusqu’à une MAJ.