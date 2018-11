Éditeur : Raw Fury

Développeur : Noio, Coatsink

Genre : Stratégie

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 11 Décembre 2018

Kingdom : Two Crowns.est une extension de Kingdom : New Lands à la base, mais il sera au final un Standalone.Construisez votre royaume et protégez-le de la menace de la corruption dans la prochaine évolution de la franchise de micro stratégie primée ! Découvrez de nouvelles technologies, des unités, des ennemis, des montures et des secrets dans le tout nouveau mode solo ou coopératif.