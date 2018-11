Gust





Atelier Lulua commence à dévoiler en détails son casting !

C'est devenu une habitude, mais peu de temps après son annonce, voilà que Gust et Koei Tecmo partagent de nouvelles informations, mais également pas mal d'images concernant leur futur J-RPG alchimique Atelier Lulua : The Scion of Arland . Au programme de ce quatrième et probablement dernier épisode de la sous-saga "Arland", on a droit à une présentation de l'histoire du jeu, des détails sur des personnages annoncés tout récemment comme Piana et Aurel, et bien plus encore.



Voici les détails en question, via Gust et Koei Tecmo :

■ Histoire :



Il s'agit d'une histoire de "patrimoine" tournant autour de "documents anciens".



Arklys est une ville située à la frontière de la République d'Arland.



Une jeune fille alchimiste vit dans cette ville. En tant que disciple alchimiste de Piana, qui aurait visité la ville sans but précis, la jeune fille s'efforce de maîtriser l'art de la synthèse jour après jour. Son rêve est simple, "surpasser la grande alchimiste qui se trouve être sa mère". Et le nom de sa mère est "Rorona Frixell".



Cette jeune fille, qui a hérité du nom Frixell, rencontre un beau jour un livre. Ce livre, qui ne peut être lu que par elle-même, est incroyablement difficile à comprendre. Après avoir réussi à déchiffrer la première page, elle sent avec certitude qu'une sorte de pouvoir l'habite.



Tenant compte de sa curiosité naturelle et de ses rêves, elle prend la décision de déchiffrer le livre en question. Cette décision finira par révéler non seulement la vérité à propos de Arklys, mais également celle de Arland.











■ L'environnement entourant la fille de Rorona, Lulua :



Lulua ne possède pas encore son propre atelier. Elle utilise l'atelier de transport couvert appartenant à son professeur pour synthétiser les divers éléments dont elle a besoin.







Lulua veut devenir une alchimiste de première plan comme sa mère Rorona, mais elle est encore loin d'avoir les capacités nécessaires et à encore du chemin à faire.







Un jour, Lulua découvre un livre nommé "Alchemy Riddle". Ce livre rempli de mystère et qui selon ce qui se dit, ne peut être lu que par Lulua, va changer son avenir et lui conférer um grand pouvoir.







■ Des lieux familiers de la région d'Arland de retour :



Lulua visitera des endroits autrefois visités par Rorona, Totori et Meruru. Ces lieux en question vous semblent-ils familiers ?











■ Nouveaux personnages :



Piana



Complètement adulte, une fille de la frontière.



* Occupation : Alchimiste



Il s'agit d'une alchimiste et qui est le professeur de Lulua. Elle a étudié l'alchimie auprès de Totori, une célèbre alchimiste d'Arland et elle est également devenue une alchimiste à part entière. De nos jours, elle enseigne l'alchimie àLulua en tant que professeur. Correcte et serviable, Piana est une instructrice qualifiée, mais elle a également un côté assez malicieux, comme le fait de proposer des défis assez difficiles à son disciple adorée.



- Artwork de Piana







- Modèle 3D de Piana







- Captures d'écran de Piana



















Totori avait rencontré Piana au Village Frontière dans le jeu Atelier Totori : The Adventurer of Arland . À cette époque là, Piana était un garçon manqué qui ne savait absolument rien de l'alchimie.



- Les deux captures d'écran qui suivent proviennent de la rencontre entre Totori et Piana dans Atelier Totori : The Adventurer of Arland DX .











Kristoff Aurel Arland (Aurel)



Le chevalier prodige dont parle la rumeur.



* Occupation : Chevalier



Il s'agit d'un aventurier connu comme un chevalier prodige à en devenirr dans la région d'Arland. Bien qu'étant cool et de nature franche, il a également une personnalité assez sérieuse. Bien qu'il ne veuille pas s'encombrer d'ennuis, il a la fâcheuse tendance à se mêler des affaires des autres en faisant confiance en son meilleur jugement lorsqu'il rencontre quelqu'un se trouvant dans une impasse. Il s'entraîne tous les jours dans l'unique but de devenir "le plus puissant de tous les chevaliers" et de surpasser "un certain homme".



- Artwork de Aurel







- Modèle 3D de Aurel







- Captures d'écran de Aurel



















■ Des personnages de la saga Arland vont apparaître une fois de plus :



Les personnages et les lieux de la sous-saga "Arland" réapparaîtront, mais auront changé avec le temps qui est passé. Dans un monde racontant la suite de Atelier Meruru : The Apprentice of Arland , veuillez vous attendre à une prochaine mise à jour pour voir quelle forme prendront les personnages suivants.