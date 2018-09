Disposant d'une ambiance tout à fait spéciale, notamment dût au fait que c'est à partir de là, véritablement, que Tekken flirt avec son aspect surnaturel à base d'ange, démon et super pouvoir, Tekken 2 demeure une véritable explosion pour mon intérêt de la ludothèque Playstation

Sorow

Namco

Yoshie Arakawa et Yoshie Takayanagi

Quand mon frère de charisme Anakaris m’a proposé de participer à un article sans même avoir été obliger de le soudoyer je lui ai promis un passage dans les plus brefs délais. Seulement les jours sont devenus des semaines et puis finalement des mois. Du coup je suis bien décidé à me faire pardonner cet affront en partageant rien de moins que l’hymne de mon éternelle humiliation. De toute ma vie de gamer, Emotionless Passion est de loin la musique qui aura le plus tourné en boucle dans mes oreilles d’enfant, par orgueil plus que par réelle envie cela-dit. Si tous les experts du versus fighting se foutront royalement de ma tronche, les mauvais comme moi se sentiront certainement rassurés d’apprendre que comme eux cette musique sera pour moi toujours associés aux fameux « twoah, twoah » suivi de l’incontournable «You lose! Continue ? ». C’était Tekken, nous n’en étions alors qu’au deuxième opus et j’étais alors loin de me douter que cet affrontement allait marquer mon attachement à vie à cette série. Appelons ça un syndrome précoce de sado-masochisme.



Puisque je sais Anak autrement plus compétent que moi dans l’analyse musicale de la piste en elle-même, je dirais qu'Emotionless Passion semble avoir été composée dans l’idée que seul un challenge digne de ce nom ne peut lui être associé, condition obligatoire a une écoute prolongée, voire forcée dans mon cas, puisqu’il n’y a pas de meilleure branlée qu’avec un accompagnement musical de qualité. Hormis ce douloureux souvenir, cette composition m’évoque aussi toute l’ambiguïté qui entoure le personnage de Kazuya Mishima à une époque ou son passage définitif du coté des antagonistes n’était pas encore aussi marqué que dans les épisodes suivants. bien sûr il s’agit de Tekken, mais entre les dinosaures et autres kangourous génétiquement modifiés, la saga a su se construire un background plutôt divertissant dans le genre, plus encore dans ses jeunes années. Or j’ai toujours eu un faible pour les personnages un peu border Line, ceux que l’on ne peut pas définir comme appartenant à un champ ou un autre. À mon sens cette description va à ravir au charmant Kazuya et le duel qui suit face à Devil ne me contredira pas, son thème virant complètement a la tragédie. En réalité c'est peut-être même lui qui subit la défaite la plus lourde qui soit en s'abandonnant au coté obscur de la force...

Tekken 3 (et les suivants) sont très probablement plus évolués que les deux premiers jeux de la série, mais il est indéniable qu'ils ont sut marquer à leur façon le cœur des joueurs.. Visiblement, ce fut également une partie très importante de l'expérience de gamer de, que nous accueillons aujourd'hui (bonjoooour Soroooow) et à qui j'ai donné la parole.Il nous a donc sélectionné une des plus remarquables musique de l'OST du jeu de, composée comme pour le premier jeu par le duo