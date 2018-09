Thème de Wraithmarsh

Thème du châteaux de Fairfax

Wraithmarsh est un marécage maudit infesté de créatures comme les Banshees, les Balverines et les Hommes creux qui s'est développé sur le village maintenant abandonné d'Oakvale, le centre commercial Barrow Fields, et Darkwood de Fable et Fable : Les chapitres perdus.Les routes de Wraithmarsh ont presque disparu, provoquant l'isolement de Bloodstone du reste d'Albion. Wraithmarsh est visité assez tard dans l'histoire solo de Fable II et le premier endroit à mettre en vedette Elder Hollow Men. La forêt partage une frontière avec Deepwood (une zone mentionnée mais non accessible au Heros) Bloodstone et la mer du Sud. Dans Fable III, il n'est pas accessible mais il y a des panneaux publicitaires autour.Le château de Fairfax a été construit sur l'ancien manoir de Bowerstone, qui existait autrefois à Bowerstone Nord. Il a été construit par le légendaire alchimiste Leo Head, qui s'est enfermé dans le château pendant des années. Les gardes ont fini par arriver, mais ils n'ont trouvé qu'une vieille femme morte.La propriété du château passa ensuite à quelqu'un connu uniquement sous le nom de comte. Pendant que le comte habitait le château, de nombreuses personnes ont disparu et n'ont plus jamais été revues : il y eut des rumeurs de rituels obscurs et impurs à l'intérieur.Le château a ensuite été acheté par la famille Fairfax, dont la gentillesse et la noblesse ont apporté une ère de prospérité à Bowerstone. Le dernier occupant fut Lucien Fairfax, qui vécu heureux dans le château jusqu'à ce que sa femme et sa fille meurent de maladie. Il passa ensuite tout son temps dans l'étude du château, faisant des recherches sur l'Ancien Empire dans l'espoir de trouver un moyen de les ramener. C'est à ce moment que Lucien apprit l'existence de la flèche et découvrit qu'il pouvait faire un vœu si la flèche devait être reconstruite.Afin d'accéder pleinement au pouvoir de la flèche, Lucien aurait besoin de trouver les "Trois", Héros de la Force, de la Compétence et de la Volonté. Lucien finit par apprendre l'existence du Héros de Bowerstone et de leur sœur Rose, qui ont pu activer un artefact de l'Ancien Empire ; il croyait qu'à cause de cela, l'un des deux pouvait être l'un des Héros, et les a donc invités au château. Après un test, il découvrit qu'ils n'étaient pas des "Trois", mais que l'un d'eux pourrait être le "Quatrième", destiné à l'empêcher d'utiliser la flèche.En conséquence, il a tiré et tué Rose, puis sur le héros, qui traversa une fenêtre et chute jusqu'en en contrebas. Pensant que le Héros était mort, Lucien disparut pour commencer à reconstruire la flèche, laissant le château inoccupé.Vous aimez ?La musique orchestrale a été composée par Russell Shaw avec l'aide de Danny Elfman ( Batman , Edward aux mains d'argent ou encore Beetlejuice).La bande sonore a également été interprétée par un orchestre Philharmonique slovaque.