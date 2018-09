Tests

Beaucoup trop occupé à faire un temps la promotion de sona oublié sur le chemin, première approche de la franchise sur Switch qui joue on le sait la facilité puisqu’il s’agit simplement d’un portage HD dusorti sur 3DS, lui même étant une version améliorée d’un épisode qui se voulait être un best-of. Autant dire qu’à partir de là, il ne va pas falloir regarder de trop près l’aspect technique : s’il y a encore un an, lors du lancement japonais, il s’agissait ironiquement et par défaut du plus joli épisode de la série – canonique du moins – aujourd’hui, des torrents d’eau ont coulé sous les ponts.C’est forcément plus appréciable que de la 3DS, ne serait-ce qu’en terme de résolution (1080p en dock/720p en nomade), et quelques effets ont été retravaillés au moins histoire de, mais on sent quand même qu’on est en dessous du minimum syndical pour la machine, même avec le statut d’un simple remaster. Avec un rendu aussi simpliste dont l’unique argument reste encore aujourd’hui le travail sur les animations des bestioles, il est difficile de pardonner l’abondance de temps de chargement qui aurait pu frôler l’instantané lorsqu’on passe d’une zone à l’autre (chose que l’on fait constamment d’ailleurs). Plus embêtant encore, le choix du cross-play avec la 3DS. Un bonus qui ne concerne même pas l’occident puisque cette version reste bloquée au Japon, mais qui oblige du coup à se contenter du 30FPS. Stable au moins.L’autre point d’un remaster HD d’une version ++ d’un best-of, c’est que les nouveautés ne se bousculent pas hormis pour améliorer encore un peu plus le contenu déjà gargantuesque. D’ailleurs, et c’est l’évident point fort du titre :est à ce jour l’épisode le plus complet de la série avec 129 créatures (dont 93 grands monstres), soit une vingtaine de plus que lede base. A titre de comparaison,, c’était 52 monstres dont 33 grands, mais avec certes davantage de choses inédites dans le lot. Et on peut ajouter à cela le système de Style toujours présent (octroyant jusqu’à trois compétences en stock avec jauge à remplir), dont deux nouveaux représentants pour se rajouter aux quatre existants : le style Vaillant qui peut placer de puissantes attaques/esquives, mais réclamant sur le coup d’avoir rangé son arme, et l’Alchimiste qui est anti-solo puisque reposant sur un job de soutien.Ceux qui ont déjà poncésur 3DS pourront heureusement récupérer leur sauvegarde pour directement s’attarder sur les ajouts de cette édition, notamment l’ouverture du nouveau Hub pour s’attarder sur les nombreuses quêtes de rangs G. Entre nouvelles créatures, ajouts de Deviants et bien évidemment du build qui va toujours plus loin, les fans auront largement de quoi faire malgré le peu de nouvelles zones : seulement deux inédites et quelques unes recyclées sur le chemin. Pour ceux qui en revanche reprendront de zéro, inutile de dire que la durée de vie se comptera en plusieurs centaines d’heures, que ce soit en vadrouillant seul avec ses deux félynes, ou plus intéressant en optant pour le multi jusqu’à quatre, si possible avec des potes tant on manque d’options pour une bonne communication pourtant cruciale pour ce type d’expérience : seulement des phrases pré-enregistrées (oubliez le clavier) et pas de chat vocal.Reste l’éternel problème de base : l’accessibilité. Passe encore les graphismes, l’absence de scénario et le découpage de zones, il restera toujours le fait qu’en dehors dequi a enfin cherché à corriger tout cela (et avec succès),a toujours eu ce don de faire fuir les moins courageux. Le noob qui débarque dans, il a comme l’impression de lancer une save avancée d’un MMORPG sans avoir connu d’autre jeu du genre, et va devoir faire avec des brouettes de textes dans un sous-menu et de nombreux échecs pour comprendre comment tout cela fonctionne pendant de très longues heures. Une étape que beaucoup n’ont pas réussi à franchir dans les anciens.Là oùs’ouvrait au monde, sans mauvais jeu de mot,est lui peut-être le dernier étendard de l’ancienne formule. Beaucoup plus lent, beaucoup plus mou, mais gardant tout de même ce coté viscéral comme chronophage, et réclamant surtout beaucoup plus de précisions et de techniques. Terminé les lucioles magiques. Terminé le loot automatique d’herbes. Terminé les pioches et aiguisoirs incassables. Terminé le système de repérage de votre cible. Il faut de nouveau tout faire à l’ancienne, savoir prendre se temps, crafter sans cesse même l’objet le plus commun, se préparer davantage avant chaque grands affrontements, et surtout user et abuser des wiki online pour améliorer ses chances d’obtenir l’équipement souhaité via un loot parfois très radin. Plus élitiste et à l’exploit peut-être plus gratifiant au final, mais de quoi scinder les fans entre deux publics sans que l’on ait de doute sur l’avenir : on sait tous qu’une seule des deux formules survivra sur la longueur.