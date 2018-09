Wild Arms





La version mobile du nouveau Wild Arms se dévoile enfin !

Wild Arms : Million Memories , le RPG Smartphone de la célèbre saga faisant autrefois le bonheur des joueurs PlayStation et dont ce nouvel épisode est développé par Wright Flyer Studios sortira "très prochainement" sur les appareils iOS et Android (et oui, la vie est parfois injuste et cruelle avec les joueurs qui attendent désespérément un épisode sur console de salon, c'est d'ailleurs mon cas, enfin bref). C'est en tout cas ce qu'a annoncé cette semaine son éditeur FordwardWorks . Ce spin-off de la saga Wild Arms sera bien évidemment un Free to Play et proposera logiquement des micro-transactions.



Voici un aperçu du jeu, via son site officiel :

■ Histoire :



La planète en ruine, Filgaia.



Ashley, Virginia, Jude, Dean et Clarissa - des aventuriers connus sous le nom de "Migrant Birds" - étaient en difficulté à cause de Mère, le chef des Démons de Métal.



Ne sont-ils pas en mesure d'arrêter le plan de Mère ? Devront-ils accepter le dur destin qu'est le désespoir ?



Le rire fou de Mère résonne.



Des contre-mesures dans le pire des cas auraient dû être envisagées et pourtant, une telle situation s'est finalement produite...



"Pourquoi as-tu trahi tout le monde ? Rudy..."





Les destins vont se croiser et les sentiments vont se connecter...



■ Personnages :



Rudy Roughknight (doublé par Kenichi Suzumura) de Wild Arms







Ashley Winchester (doublé par Takahiro Sakurai) de Wild Arms 2







Virginia Maxwell (doublée par Mikako Komatsu) de Wild Arms 3







Jude Maverick (doublé par Ryoko Shiraishi) de Wild Arms 4







Dean Stark (doublé par Hiro Shimono) de Wild Arms 5







Clarissa Arwin (doublée par Rie Takahashi) de Wild Arms XF







Brittany Shrewsbury (doublée par Nao Touyama) de Wild Arms : Million Memories



(doublé par) de(doublé par) de(doublée par) de(doublé par) de(doublé par) de(doublée par) de(doublée par) de



Il s'agit d'une fille joyeuse née et élevée à Blue Caravan. Elle s'entraîne avec enthousiasme pour devenir un maître ARM sous la tutelle de son grand-père Clarence, dont elle a héritée de ses compétences et de sa passion. Elle est honnête, intrépide et semble s'entendre avec tout le monde, mais elle a malheureusement tendance à agir sans penser aux conséquences. Son partenaire Phiel la réprimande souvent.



■ Progression de l'histoire :



Les joueurs suivront l'histoire, tout en achevant des quêtes et autres combats pour progresser dans le jeu. Le scénario comprend trois éléments. L'histoire principale suit le parcours de Rudy et de ses actions. Les "sous- quêtes" mettent en avant les épisodes de chaque personnage et qui n'ont pas été racontés dans l'histoire principale. Enfin, "les événements" incluent des épisodes limités dans le temps et également des quêtes qui se débloqueront avec le temps.



■ Système de combat :



Profitez de batailles exaltantes avec des contrôles simples. Faites glisser pour vous déplacer, appuyez dessus pour attaquer et faites glisser pour esquiver. Si vous esquivez parfaitement, vous deviendrez invincible pendant une durée déterminée. En appuyant longuement sur l'écran, vous pourrez utiliser une attaque chargée et, en faisant correspondre la synchronisation d'une attaque d'un ennemi, vous pourrez utiliser une charge de contre.



En utilisant la puissance de votre "ARM" prédéfinie ou la capacité de "Réveil de Mémoire Résonante", vous pourrez utiliser des attaques spéciales à tout moment. Les ARM dans ce jeu sont des dispositifs en forme de cartes qui incarnent "les souvenirs de Filgaia" par le biais d'un morceau de métal spécial appelé "Fossile de Dragon". Ces souvenirs possèdent une puissance extrêmement forte. Diverses ARM sont en cours de préparation, y compris des ARM liés à des scènes et des personnages célèbres de la saga.



Vous pourrez prendre jusqu'à trois personnages en combat et switcher entre-eux en cliquant sur l'icône du personnage en question pendant un combat. En utilisant des attaques standard, votre jauge dans le coin inférieur droit de l'écran augmentera. Quand elle sera remplie, vous pourrez activer une capacité de force unique avec un effet spécial pour prendre le dessus sur vos adversaires.







■ Staff du jeu :



* Superviseur général de la production : Akifumi Kaneko



* Musique : Michiko Naruke



* Développeur : Wright Flyer Studios



* Production de l'animation : A-1 Pictures et CloverWorks



* Éditeur : ForwardWorks



■ Pré-inscription :



Les pré-inscriptions sont disponibles dès maintenant via le site officiel du jeu. Les utilisateurs en question recevront divers bonus en fonction du nombre de pré-inscriptions, voici un exemple :



* 50 000 pré-inscriptions : Gimel Coin x 10.



* 100 000 pré-inscriptions : Gems x 100.



* 200 00 pré-inscriptions : ARM "The One Inherited Tears".

Voici pour finir, le premier trailer du jeu :