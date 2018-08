Le jeu sur la planète ECP17 dans la ville de Hover City .Vous incarnez une bande de rebelle qui se bat contre une tyrannie en place qui veut instaurer des lois pour ne pas s'amuser.Jouable en solo ou multijoueurs (offline et online).Plus de 90 Missions.

Éditeur : Playdius, Plug In Digital Développeur : Midgar Studio, Fusty Game Genre : Course (Parcours/Mission) Disponible sur PC Prévu sur PS4/XOne/Switch Date de sortie : 19 Septembre 2018

posted the 08/28/2018 at 02:58 PM by nicolasgourry