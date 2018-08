Dans une ville minière des citadins ont commencé à disparaître, kidnappés par des créatures surnaturelles émergeant des profondeurs, vous êtes là pour comprendre le phénomène et remettre de l'ordre.-Six régions immense à explorer.-Vous pourrez customiser votre personnage.

Développeur : Bit Kid, Inc. Genre : Metroidvania Disponible sur PC/PS4/PSVita Prévu sur Switch Date de sortie : 2018 (Switch)

posted the 08/27/2018 at 08:08 PM by nicolasgourry