Désolé de vous avoir fait attendre si longtemps !



Avez-vous aimé ce que vous venez de voir ? parce que pour nous rien que le fait de vous dévoiler Cyberpunk 2077 est énorme. N’hésitez pas à vous rendre sur nos forums et autres réseaux sociaux pour nous faire part de votre ressenti. Est-ce que le monde est tel que vous l’aviez envisagé ? Avez-vous saisi l’importance de l’immersion quand nous parlions de CP2077 comme d’un FPS RPG ? Que pensez-vous de notre vision du « cyberpunk en journée » ? Nous voulons tout savoir.



A côté de ça nous pensons vous devoir une explication quant a la décision de vous dévoiler ce gameplay aujourd’hui, quelques jours après la présentation faite aux journalistes durant la Gamescom a peine.



Nous nous sommes depuis longtemps posé la question de partager cette présentation avec le monde entier, mais à chaque fois l'hésitation nous aura retenu. Cyberpunk 2077 est en plein développement. Nous avons beaucoup d’idées et de nombreuses mécaniques sont encore en phase de tests, pourtant rien ne dit que tout sera encore présent à la sortie. C’est la tout ce qui rend la diffusion de ce genre de vidéos risquée, nous ne voulons pas que les joueurs s’attachent trop aux différents éléments présentés. Le changement est une notion inhérente à la production d’un jeu vidéo et tout peut être modifié de jour en jour. Notre plus grande peur serait que vous pensiez que ce vous venez de voir défini ce que sera Cyberpunk 2077 et ce à quoi il ressemblera.



Dans ce cas qu’est-ce qui nous a poussé a tout vous révéler ? Simplement les retours de journalistes plus habitués à voir des jeux encore en développement. Leurs propos ont été comme un boost qui nous aura permis de dévoiler le jeu dans sa forme actuelle à l’audience la plus passionnée qui soit, vous.



Alors voilà à quoi ressemble Cyberpunk 2077 aujourd’hui (ou plutôt ressemblait à l’enregistrement de cette vidéo). Encore une fois, merci pour votre patience.



Sincèrement votre,

CD PROJEKT RED.

Loin d’être vaine, l’attente s’est finalement soldée par la livraison sans frais de ce qui se rapproche le plus du saint Graal a l’heure actuelle : rien de moins que la toute première présentation de gameplay de Cyberpunk 2077 ! De quoi permettre a certains de faire plus ample connaissance avec cet univers adapté du jeu de rôle papier de 30 ans son aîné tandis que les autres auront tout le plaisir de le voir prendre vie a l'écran. Bienvenue a Night City, messieurs les grands rêveurs.Une vidéo on ne peut plus copieuse qui ravira sans nus doute les plus impatients, plus encore a la vue des déclarations récentes du studio, que ce soit à propos d’une aventure déjà jouable du début à la fin, signe d’un développement avancé, ou encore leur souhait de ne dévoiler leur bébé qu’une fois suffisamment présentable. C’est aujourd’hui chose faite sans doute bien plus tôt qu’espéré et il ne reste bien sûr qu’une date pour venir parfaire le tout. Pour l’heure