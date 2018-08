Éditeur : BUKA Entertainment

Développeur : Sobaka

Genre : Action

Disponible sur PC (Redeemer)

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2018

Vous incarnez Vasily, un agent d'élite qui a déjà travaillé pour l'une des plus grandes sociétés de l'industrie de l'armement dans le monde. Travaillant officiellement dans la sécurité, vous avez été chargé d'infiltration, d'assassinat, d'extorsion et même de torture. Quand finalement la société a décidé de se débarrasser de vous, vous parvenez à vous échapper de justesse dans un monastère isolé au fin fond des montagnes enneigées.Pendant 20 ans, vous avez essayé de trouver la paix et l'harmonie parmi vos frères moines, mais vous êtes toujours trop hanté par votre passé meurtrier. Après toutes ces années, la société se rapproche de votre emplacement et, ce faisant, elle vous a donné une dernière chance de rachat.Redeemer : Enhanced EditionLa possibilité de jouer à 2 en coopératif (en local).