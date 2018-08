Sommaire



Le Golden Gun et le Heartbeat Boltok Challenge arrivent vendredi !



Profitez du Double XP tout au long du mois dans le cadre de l'été de Gears.



XP X4 sur une rotation hebdomadaire à venir en classement .



Connectez-vous ce week-end pour collecter les skins Studios Lanzor et Snub.



The Golden Duo Return

Notre événement Golden Weekend en 2017 a été à la hauteur de son nom avec le début du Palace Guard Pack à côté du nouvel événement Golden Gun. À partir de vendredi, nous ramènerons les deux pour une SEMAINE D'OR d'action !



Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Golden Gun est un événement spécial qui met en vedette des boltoks instagib ( 1 balle = 1 mort ) .



Cette fois, vous aurez aussi quelque chose de nouveau à jouer. Nous lancerons le nouveau Golden Gun Challenge en même temps que l'événement demain - faite 30 kills dans Golden Gun (ou avec un Boltok dans n'importe quelle playlist sociale) pour gagner le Boltok Heartbeat et Boltok flamme.



Le Golden Gun et le Golden Gun challenge seront disponibles jusqu'au lundi 13 août, avec le Palace Guard Pack disponible jusqu'au lundi 6 août.

C'est l’été sur Gears Of War

Nous avons entendu dire que vous avez adoré le récent événement 2XP étendu, alors nous avons pensé - pourquoi ne pas mettre le DOUBLE XP tout au long du mois d'août sur toutes les playlists à partir de vendredi? !De plus, nous donnerons le coup d'envoi de l'événement Summer of Gears avec des récompenses quotidiennes pour les Skins lanzor (4 août) et petit pistolet (5 août).



Nous allons bouleverser vos journées d'été Gears avec des modifications de Playlist en classement. Chaque semaine à partir du 13 août, nous ajouterons 4XP ( !!!!) à une Playlist sélectionnée jusqu'à la fin de la saison.



Avec plus de joueurs jouant inévitablement dans la playlist sélectionnée chaque semaine, c'est l'occasion rêvée d'essayer des modes dans lesquels vous ne plongerez peut-être pas pour le jeu en classement- ou pour les chercheurs de Diamant Scion, plus de challengers !



Nous révélerons quelle playlist dans l'émission What's Up de la semaine prochaine.



Midnight Omen Skins

Bonne nouvelle pour les fans de Horde, nous prolongeons le temps dont vous disposez pour collecter la Horde Midnight Omen Skin Loot de boss ! Vous continuerez à trouver l'Omen Snub de minuit, Longshot, Retro ou Torque Bow dans les vagues 20 ou 25 jusqu'au 13 août.

Créez vos succès

Vous avez déjà eu une idée géniale pour une réalisation ( succès ) sur Gears 4 et vous aimeriez pouvoir lui donner vie ? Faisons-le !



Nous demandons à nos fans de nous aider à concevoir les réalisations finales pour Gears 4 et les inscriptions sont maintenant acceptées. Découvrez toutes les informations et soumettez votre idée en cliquant sur ce lien. C'est la dernière fin de semaine pour soumettre votre idée - alors parlez maintenant ou taisez-vous à jamais.



