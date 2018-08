Tests

De 2003 à 2006, trois épisodes de WarioWare ont vu le jour (quatre en comptant le Twisted jamais sorti en Europe), avec à chaque fois un indéniable plaisir de jeu, jusqu’à se rendre compte que l’on commençait à arriver au bout de la formule. Depuis, Nintendo l’a ressorti de plus en plus rarement, cherchant tout de même de nouvelles idées pour terminer sur le drame Wii U avec un Game & Wario des plus fainéants. On pensait donc la licence enterrée, on s’étonnait même que 1-2 Switch ne réutilise pas cet univers pour lui donner un semblant d’âme, et c’est peut-être sous forme de tour d’honneur que tombe WarioWare Gold, le best-of qui va reprendre tout ce que la franchise a donné de meilleur.C’est donc sous un doublage FR des plus surprenants au début (et parfois un peu énervant) que l’on se lance dans ce « nouveau chapitre » découpé en 15 épisodes, à raison de cinq par style de gameplay : croix/boutons, gyroscopie et tactile. Une fois l’ensemble terminé, on fait face à trois épisodes qui mixe l’ensemble en y ajoutant même le souffle. 300 mini-jeux au total, dont la majeure partie reprise des anciens mais il faut avouer que le concept est toujours cool, encore mieux si c’est une totale découverte pour vous. Et même si vous avez déjà épongé l’épisode GBA (par exemple), il suffit de lancer une session pour retrouver cet indéniable plaisir, passant de l’ambiance totalement absurde à cette volonté de faire exploser le scoring jusqu’à verser de temps en temps une petite larmichette face aux délires nostalgiques du clan Volt.Comme avant, finir le jeu n’a rien de difficile même si le tout dernier chapitre peut donner quelques sueurs avec l’ajout de pièges à l’écran mais c’est après qu’on tentera de faire toujours mieux avec des épreuves de plus en plus difficiles et s’enchaînant de plus en plus rapidement, faisant gagner quelques piècettes (dont vous pouvez chopper quelques bonus chaque jour avec vos Amiibo) à dépenser dans un bingo qui débloque tout un tas de choses, qui vont de l’inutile à l’intéressant, ce dernier cas incluant un petit historique des consoles Nintendo, une fonction pour doubler vous-même les quelques cinématiques (ça fera rire les gosses) et quelques mini-jeux un poil plus travaillés que la moyenne mais pas inoubliables non plus.Même en poussant un peu, et à moins de privilégier uniquement les courtes sessions, WarioWare GOLD ne vous tiendra pas plus longtemps qu’un week-end, la faute à un manque de travail sur le coté communautaire. Sorti du purement solo avec quelques modes défi à débloquer, le multi est malheureusement réduit à sa plus simple expression (uniquement à deux, avec une cartouche par joueur) et le scoring ne sera qu’à titre personnel puisqu’il n’y a pas de fonction online, même pas entre amis. Comme souvent, c’est sur les réseaux sociaux que vous partagerez vos performances pour montrer qui a le plus de skill.