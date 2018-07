continue sur sa lancé de mise à jour mensuelle, avec ce mois ci l'ajout de 7 nouvelles voitures, nouveau circuit ou encore la personnalisation des casques et combinaisons. Prévoyez environsafin de profiter de cette..■ 8 nouveaux modèles, dont la Mercedes F1 et la Mazda 787B, vont être ajoutés.Circuit de Sainte-Croix (A/B/C)Circuit de Sainte-Croix - A : Longueur totale : 9 477 m, Dénivelé : 44 m, Nombre de virages : 19, Plus longue ligne droite : 915mUn circuit original inspiré par le lac de Sainte-Croix, en Provence. Les 10 km proposent 3 tracés différents : A, B et C. Vous y trouverez des courbes géométriques, telles que des sections à 90° et des virages paraboliques. Chaque tracé propose une variante inversée.Jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouviez que changer la couleur. Pensez désormais aux stickers.-Lightweight K Cup (Ligue de pilote débutant)Une course pour compactes disponibles uniquement au Japon, avec moteurs à déplacement de 660 cm³.-Nostalgic Car Festival (Ligue de pilote amateur)Lignes élégantes et rugissements sensuels. Les classiques d'antan se retrouvent à nouveau.-Mercedes AMG Grand Prix (Ligue de pilote professionnel)Une course monotype sur F1 W08 EQ Power+, au volant de laquelle Lewis Hamilton remporta les séries 2017.: F150 Raptor Surviva (Ligue de pilote débutant), Défi 4RM (Ligue de pilote amateur), Trophée Vision Gran Turismo + (Ligue de pilote professionnel) et Coupe Porsche (Ligue endurance).La collection des "Scènes avec personnages", une section spéciale des sites adaptés pour y faire figurer les pilotes, sera ajoutée. De nouveaux sites rejoignent la collection "Tokyo Outer Ring Road, Chiba".・Circuit de la Sarthe rejoint l'expérience du circuit- Le modèle de simulation de pneus a été ajusté : la tenue de route pendant l'accélération, la décélération et les virages ont changé ;- Les différences de puissance d'adhérence dues aux variations de température des pneus dans les courses où l'option "Usure des pneus" est activée ont été ajustées ;- Le comportement des voitures de Formule 1 lors de l'utilisation de la manette sans fil DUALSHOCK®4 a été ajusté ;-Etc..Des voitures de moins de 2 000 000 crédits peuvent désormais être achetées sur le PS Store (l'achat dans le jeu reste possible).La date de début du service dépendra de la région.- Région d'Asie et Amériques : 30 juillet- EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et région d'Océanie : 2 août.La mise à jour proposera d'autres fonctionnalités, améliorations et corrections.