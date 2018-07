Tests

Détesté pour diverses raisons, parfois légitimes, la Wii recèle pourtant de nombreux trésors qui mériteraient un retour sur Switch dans des remasters HD ou même presque, ce qui ferait de suite toute la différence pour une gamme de titres qui demandaient à l’époque de ressortir une vieille cathodique poussiéreuse. Avec Nintendo, il ne faut cependant pas être trop pressé (on en est encore à attendre un dépoussiérage de la ludothèque GameCube, et si possible pas sur 3DS) et c’est donc Bandai Namco qui a pris les devants en remarquant que dans tout ce qu’ils ont sorti sur la console à Wiimote, c’est à dire pas grand-chose de glorieux, il y avait un jeu qui irait à merveille avec les fortes chaleurs du moment. Et surtout, parce qu’il n’y a pas meilleur moment pour sortir un party-game sur une console Nintendo « qu’avant » la sortie delui-même, ce dernier n’ayant pas l’habitude de laisser grande chance à la concurrence.Je n’avais jamais entendu parlé deet l’annonce d’un remaster surprise fut presque accueilli comme une bonne nouvelle faute de mieux dans le genre. Ceux qui sont déjà passés par ma note plus bas ont en revanche déjà compris où se situait ma déception car le party-game de Bandai Namco n’est pas seulement un mauvais jeu mais surtout un rendez-vous loupé. Loupé deux fois du coup. Car l’idée de départ était pourtant excellente pour un public casual ou ceux qui veulent prendre le temps de passer un bon moment sur leur console avec leurs enfants, autrement qu’avec l’un des fondamentaux de Nintendo.Imaginez donc. On vous permet d’entrée de vous lancer jusqu’à quatre en coopération écran splitté sur une grande île sans logique en matière de topographie (mais on s’en fout un peu) où chaque joueur peut déjà se rendre où il le souhaite sans forcément suivre les autres, à gambader avec son Mii pour rencontrer les autres habitants de l’île, nager, pouvoir conduire un jet-ski, un véhicule de terrain, évoluer en roller (etc.), prendre des photos, faire un peu de pêche, trouver quelques rares trésors, débloquer forcément son lot de vêtements… Et à quelques points clés, des rendez-vous d’épreuves dans une proportion très appréciable pour le genre : pas moins de 50 mini-jeux avec pour chacun leurs variantes par le biais de modes de difficulté. Le parfait petit jeu familial en apparence, mais alors pourquoi c’est aussi nul ?Bon déjà c’est moche. Ça l’était déjà sur Wii et c’est pas un coup de polish HD qui allait arranger pleinement le problème. Pardonnons éventuellement la modélisation sommaire pour répondre aux exigences d’un « open-world » en split-screen à quatre mais quelques effets n’auraient pas été de trop pour offrir un peu de vie et de chaleur sur cette île de vacance finalement assez morne en terme d’ambiance, aussi bien visuelle que sonore. 50€ le remaster d’il y a deux « générations » hein.Et tiens justement, on va de nouveau faire le constat du prix en se rendant compte qu’à 10 balles près, on aurait tout simplement pu avoir unpleinement conçu pour la machine, ou un reboot qu’importe. Car Bandai Namco a joué son fainéant de première. L’éditeur était parfaitement au courant des problèmes de la version Wii sortie il y a sept ans et avait donc largement le temps de revoir sa copie pour en faire quelque chose de digne. Il n’en est absolument RIEN. La principale problématique d’époque, c’était la jouabilité, et elle est aussi pourrie qu’avant, faite de non-sens absolu et ne servant finalement qu’à une seule chose : nous rappeler les heures sombres du motion-gaming.Et pourtant il n’y a plus les excuses du manque d’ergonomie d’une Wiimote. Encore que cela n’a pas empêché Nintendo eux-mêmes de nous mettre les roulades deen secouant la télécommande sans que ça n’ait jamais été pleinement justifié, si ce n’est pour caresser dans le sens du poil le très grand public amateurs de pubs faites de familles souriantes avec des meubles tout blancs. Mais dans le cas d’un, si on optait un temps pour le gameplay à la Wiimote, il était quelque part un peu logique d’user du motion-gaming pour les véhicules faute de stick implémenté (et la croix n’est pas bien idéal pour le genre). Mais pourquoi en avoir fait de même avec les joycons ? Y a un stick là, il existe ! Qu’est-ce qui empêchait donc de fournir un gameplay « normal » même dans ce genre de configurations pour éviter de laisser sur le carreau des enfants qui n’ont jamais touché à la pleine gyroscopie (donc bien élevés) ?Donc disons le franchement, si l’achat vous intéresse, sachez à quoi vous attendre si vous manquez de matos car même si vous possédez une ou deux manettes Pro, il suffit qu’un seul des quatre joueurs se retrouve avec un unique joycon pour que tout le monde soit logé à la même enseigne : un stick inutile sauf pour les déplacements à pied. En revanche, pour les bourgeois qui ont soit suffisamment de manettes Pro, soit assez de joycons pour que chacun en ait au moins deux, là les choses s’améliorent puisqu’on arrive dans une jouabilité normale et simple de prise en main. Cela n’empêchera pas de constater d’autres soucis incompréhensibles, du genre marteler la touche Y pour faire du roller libre (maintenir le bouton, c’était pas possible ?), une touche saut avec RG ou encore un stick droit oublié : il faut maintenir une gâchette et utiliser le stick gauche pour tourner la caméra. So 2018.Et pour ce qui est des épreuves, on va dire qu’on évolue entre le sympa et le très bof, certaines étant assez rigolotes, beaucoup d’autres manquant cruellement d’intérêt et certaines étant carrément à jeter, comme les batailles de pistolet à eau à la jouabilité tellement atroce et molle qu’on trouverait sûrement plus de fun à ressortir le premieravec une manette PS1 (sans stick). Encore une fois, on sent d’où vient le produit et Bandai Namco aurait mieux fait de faire un véritable deuxième épisode plus travaillé, qui aurait certes coûté plus cher à concevoir, mais où le prix de vente aurait été au moins justifié.