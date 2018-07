Skorge devient Craftable dans le cadre de notre série 3 de juillet ce vendredi.



Nous donnons aux fans l'occasion de concevoir les derniers succès de Gears of War 4 !



Luck of the Draw et Midnight Omen Horde Horde Mania continuent.



Thrashball Gear Pack est de retour ce week-end.



Serie Drop de Juillet

Oh oui, c'est en train de se produire - le grand méchant Skorge lui-même sera craftable à partir de ce vendredi aux côtés du Grenadier Flamme Locuste !



Les deux personnages sont les derniers personnages à rejoindre le drop de la Série 3, ce qui les rend craftable en permanence avec Scrap et découvrable dans les Gear Packs standard.

Horde mania

C'est un rappel rapide que vous pouvez saisir quatre skins de minuit - le Snub, Longshot, Retro et Torque Bow - en exclusivité avec le loot de boss drops aux vagues 20 et 25 dans Horde Mania en ce moment même !



Si vous avez besoin de Horde Skills rapidement, nous avons également réduit de 50% le prix d'achat monétaire du Horde Expert Pack tout au long de ce week-end. Ne pensez pas que nous n'avons pas entendu vos cris pour le retour des Packs ferrailles par l'intermédiaire des fans de Horde. Nous travaillons à les ramener dans le futur.





Gear Pack a venir

Le Gear Pack de retour de cette semaine se présente sous la forme de personnages Thrashball ! Si vous n'avez pas encore attrapé ces deux personnages vous pouvez les trouver dans le magasin à partir de vendredi.



Nous savons que vous réclamez aussi de nouvelles choses, c'est pourquoi, en août prochain, nous publierons pour la première fois le contenu de Rise of RAAM par le biais de Credit Gear Packs ! Et en termes de Gear Packs jamais vu auparavant, eh bien.... disons que les choses que le mois d’aout sera sur le signe de la nouveauté.

Les récompenses de la saison 3

Les récompenses de la Saison 3 continuent d'être distribuées aux joueurs au fur et à mesure que nous nous occupons du déploiement. Nous avons vu beaucoup de rapports de contenu qui commencent à apparaître pour les gens, mais nous sommes toujours dans la phase de déploiement, donc il est probable que des choses manquent encore si vous êtes un fan des playlists de variétés de Gears ! Restez à l'écoute pour les nouvelles quand toutes les peaux auront fini de se déployer. saison 3

Les réalisations sont impressionnantes. Notre communauté est géniale. Alors nous avons pensé, pourquoi ne pas combiner les deux pour faire quelque chose d'impressionnant ensemble ?!



Depuis le lancement de Gears of War 4 il y a presque 2 ans, nous avons ajouté 74 nouvelles réalisations d'une valeur de 2500 points de jeu a chasser à travers Campagbe, Horde et multi. Et maintenant, on a presque fini. Avec notre prochaine liste de réalisations, nous ajouterons les 500 derniers scores de Gears of War 4 pour finir sur un beau total de 4000G.



En reconnaissance du 2e anniversaire de Gears 4, nous avons pensé à une meilleure façon de célébrer le jeu et - plus important encore - notre communauté, avec une occasion pour nos fans d'aider à créer une ou plusieurs nouvelles réalisations !



Vous pouvez soumettre vos propres idées à partir de demain, le vendredi 27 juillet à 11h. Nous ouvrirons un fil de discussion pour lancer le fil d'entrée officiel de vos idées ! Restez à l'écoute de nos canaux Facebook et Twitter pour quand nous irons en direct. On a hâte de voir ce que vous avez préparé.

Cette semaine, nous avons assisté à une soirée de combat Gears Fight Night qui présentait les finales hebdomadaires pour l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, ainsi que l'annonce d'un autre événement régional européen.



Cette semaine, l'émission Gears Fight Night a débuté avec la finale du 2K latino-américain, qui a vu un match entre la 3e et la 5e tête de série - Disrupt et Fatal Ambition. Malgré son statut de tête de série , Fatal Ambition a été considéré par beaucoup comme le favori à l'approche de ce match de mercredi soir après avoir éliminé le meilleur d' OpTic Mexico dimanche soir. Bien qu'ils aient réussi à prendre la première carte 7-5, Disrupt a pris d'assaut le deuxième cadre par un score de 7-4 avant de revenir à la maison avec une victoire de 7-3 sur la carte décisive.



Contrairement au 2K latino-américain, la finale du 2K nord-américain a été nettement plus asymétrique, avec les récents Gears Pro Circuit New Orleans champions OpTic Gaming qui ont encore renforcé leur place au sommet du circuit Pro.



Dautres nouvelles d'Esports, EGL a annoncé cette semaine le prochain événement européen : EGL Liverpool. Prévu à Mountford Hall les 18 et 19 août, ce sera le troisième événement régional de l'UE au cours des derniers mois, et probablement le meilleur à ce jour.



A la semaine prochaine