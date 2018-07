Développeur : Contingent99

Genre : Dungeon-crawler / Rogue-like 2D

Support : PC/PS4/XOne/Switch

A l'occasion des 500 000 ventes, le studio Contingent99 déploie la mise à jour "Nocturne" qui centralise toutes les versions du jeu et ajoute la traduction française, un tirage au sort des runes (Chaos Trials), une meilleure optimisation et quelques améliorations d'ergonomie.Deux nouvelles mises à jour gratuire sont prévues ajoutant entre autres un nouveau donjon avec son boss. Le jeu est à 15,99€ sur toutes les plateformes et profite d'une réduction de 10% sur Steam et PS4 pendant quelques jours.