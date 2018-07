Advent Rising

GlyphX

Le studio décide de se donner les moyens d'une ambition qui devient vite incontrôlable et recrute le romancier Orson Scott Card dont le travail le plus célèbre est le cycle d'Ender

Un opus sur Playstation Portable est même en préparation entre 2004 et 2006, avant d'être annulé

Tommy Tallarico, compositeur américain très prolifique et aux travaux variés (le Aladdin de Virgin, Evil Dead: Hail to the King, RoboCop versus The Terminator, Eartworm Jim, Bloodrayne, Pac-Man World, Maximo...) est probablement le garant de l'ambition de GlyphX pour doter son jeu d'une véritable identité sur tous les plans.

un brin exagérée et pompeuse comme on peut l'entendre dans le morceau ci-dessous, nommé Bounty Hunter

C'est cela qui arrive quand une armée d'artiste décide de faire un jeu, sans qu'il n'y en ai un dans le lot qui sache faire un bon game design. Car le jeu vidéo n'est pas qu'une question de graphisme ou de jolie jaquette à présenter dans le magasin du coin.



Dans jeu vidéo, il a peut-être "vidéo", mais il y aussi "jeu".

, c'est l'histoire d'une ambition dévorante et absolument monumentale. Le studio à l'origine du jeu,est tout d'abord connu pour du travail de design promotionnel sur des jeux comme Soul Reaver, Diablo II, ou encore Unreal Tournament 2003 (jaquettes, artwork publicitaires pour les magasines, posters...). Puis leur vient l'idée de produire leur propre jeu. Faut dire qu'avec une légion d'artiste et de graphistes très talentueux, l'idée de créer son propre univers de science-fiction parait très intéressante.. Une trilogie est d'abord envisagée avec une histoire nous faisant voyager à travers plusieurs galaxies différentes dans un véritable space-opera voué à se développer bien au-delà du jeu vidéo.Seulement voilà, le jeu est bancal. Le gameplay à base de TPS relativement grossier propose des gunfight qui se transforment en joyeux bordel ingérable. Sans compter les super pouvoirs qui viennent s'ajouter à la fête et qui réduisent le challenge à néant tant ceux-ci sont immensément puissants. En outre, le scénario peine à se rendre intéressant avec des séquences cinématiques longues, aux dialogues bateaux, là où Metal Gear Solid 2 proposait un jeu de mise en scène impressionnant et des retournements de situations fréquents (pour comparer avec un jeu qui lui aussi a des cut-scene longues et nombreuses).Musicalement, comme ce qui concerne l'enrobage graphique et visuel, Advent Rising se montre plus intéressant tout de même.Ainsi, il donne à Advent Rising une bande-son puissante et grandiloquente,. Allant de paire avec les propos d'un scénario qui se veut vaste et grandiose, la musique en impose. Cependant, la mayonnaise a du mal à prendre tant le contraste entre ce que le jeu veut faire et veut nous communiquer, et ce qu'il présente en réalité est fort.Le gameplay sans génie et le scénario peu approfondi (il ne suffit pas de dire "je veux vous impressionner, regardez mes incroyables batailles et combats de science-fiction" pour effectivement impressionner le joueur...) représente la face cachée d'un jeu visuellement attrayant et musicalement pris très au sérieux par son compositeur.