Après une légère période de coma qui nous a fait craindre le pire, la franchise Mega Man a finalement repris son envol pour le bonheur des fans qui ne croulent pas non plus sous les projets inédits mais qui ont déjà pu repartir avec une double-compilation « Megaman Legacy » ainsi que l’arrivée prochaine du pleinement neuf Mega Man 11. Pour patienter jusqu’en octobre, c’est cette fois la franchise « X » qui revient squatter PC et consoles avec de nouveaux deux compilations qui démarrent avec une bien mauvaise nouvelle puisque l’Europe se voit honteusement privée de version boîte, laissant le dématérialisé dicter sa loi mais du coup le plein choix d’opter pour l’une ou l’autre à raison de 20€ la compile. Les collectionneurs se tourneront vers l’import, tandis que les autres y verront au moins un bon aspect : le trip coûtera toujours moins cher si on veut se contenter du meilleur tant la « X Legacy Collection 2 » est de moindre intérêt.Si on mettra donc de coté l’emballage « physique », les compilations lancées se montrent assez satisfaisantes pour ce qui est de la forme. Un menu simple et clair et une grosse section bonus fournie en artworks pour chaque épisode avec parfois quelques bio, en rajoutant un lecteur audio, le mini-film Maverick Hunter (uniquement en anglais, comme la plupart des jeux), des trailers d’époque et un aperçu de quelques uns des produits dérivés (mais avec uniquement de petits visuels).Le principal bonus sera le mode X Challenge qui est une sorte de boss-rush en plus travaillé puisque découpé en sessions, chacune proposant trois affrontements avec un équipement commun (on peut choisir trois armes en plus du X-Buster). Toute la difficulté viendra du fait que l’on fera face à non pas un mais deux boss d’un coup, à chaque fois tiré d’épisodes différents, ce qui devrait donner pleine satisfaction aux amateurs de challenge qui veulent tenter du scoring en connaissant par coeur la totalité des pattern. Pour les huit jeux de base en revanche, on se contentera de filtres basiques (dans le cas des épisodes 2D), une rehausse HD pour les autres, la possibilité de passer en 16/9 quitte à écraser l’image, et un mode facile qui d’ailleurs l’est un peu trop pour la majorité des épisodes. Cela contentera les moins courageux, aucune option de sauvegarde manuelle (en plein coeur des niveaux) n’étant au programme, ni de mode rewind.Ensuite, hé bien, il y a évidemment la qualité de chacun des jeux proposés. Les connaisseurs savent à quoi s’attendre, tandis que les autres découvriront une franchise qui a fait le beurre de Capcom pendant un peu plus d’une décennie, à commencer par trois épisodes SNES dont le premier est hautement culte bien qu’étant le plus basique dans sa forme, se contentant de classiques secrets (dont un mieux caché que le reste), tandis que c’est par la suite que les choses vont évoluer pour ceux qui misent sur le 100 %, que ce soit les boss cachés du deuxième pour débloquer une modification de la fin, et le troisième qui nous propose enfin de jouer Zero, même si uniquement à des points dédiés.Changement de génération à partir du X4 jusqu’au X6, que j’ai personnellement pris un grand plaisir à découvrir pour la première fois avec ce rendu d’époque qui n’a aucunement vieilli, sentant presque le Treasure par son style graphique et sa nervosité. On en souhaiterait presque un futur X9 avec cette patte esthétique (sans avoir le moindre espoir que ça arrivera), et bien qu’il y ait des choses à redire sur cette deuxième trilogie (comme certains boss beaucoup trop faciles avec le bon pouvoir), on se plaît tout de même à les faire ou les refaire. Notons tout de même que le X4 embarque des cinématiques de la mort avec une VA du diable, et qu’on n’a pas réussi à le terminer à cause de deux stages impossibles à charger sans savoir si le bug vient de notre coté (testé sous One X) ou si une MAJ arrivera. Vous êtes au moins prévenus.Bon par contre, c’est après que ça se gatte vraiment. Les connaisseurs le savent, les autres doivent être mis au courant : avec l’arrivée sur PlayStation 2, Capcom a fait le choix du rendu 3D pour Mega Man X7, pour des graphismes déjà dégueulasses à l’époque et encore plus aujourd’hui, une mollesse incroyable, certaines phases également 3D à jeter et un nouveau venu (Axl) totalement inutile. X7 n’est pas seulement mauvais, c’est une daube. X8 en revanche a su rebondir sur ce drame et si on garde la 3D vieillotte, en un peu plus peaufinée (l’impression de jouer à un jeu 3DS en HD quoi), la nervosité reprend le dessus avec quelques features bien trouvées (les attaques combo notamment), un Axl soudainement devenu plus intéressant et un petit coté RPG via des sortes de gemmes à récolter. Pas inoubliable et frappé par quelques phases qui manquent clairement de génie, mais une occasion de parfaire votre culture.